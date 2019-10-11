هل يعضُّكِ طفلكِ أثناء الرّضاعة؟.. تعرّفي على الأسباب وإليكِ النصائح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد الحمل والولادة، تبدأ الأم مرحلة الرضاعة الطبيعية، والتي كثيرًا ما تكون متعبة، خاصّة عندما يعتاد الرّضيع العضّ أثناء الرّضاعة ممّا يجعل الأمر مؤلمًا.

وفي حين أنّ الأمر قد يبدو مجرّد عادة مزعجة، إلا أنّه في الحقيقة هناك العديد من الأسباب وراء عضّ رضيعكِ أثناء الرّضاعة.

وفيما يلي، نكشف لكِ من مجلتي "ميديلا" و"رومبر"، هذه الأسباب وكيفيّة منع الأمر:

الأسباب

التسنين

يسبّب التّسنين التهابًا وتورّمًا وألم اللّثة لدى الرّضيع، وهو بالطّبع أمر مؤلم ومزعج، لذا قد يلجأ رضيعكِ لعضّك أثناء الرّضاعة كطريقة لتخفيف الألم.

التّشتت والملل

في كثير من الأحيان، قد يعضّكِ صغيرك خلال إرضاعه بسبب شعوره بالملل وتشتّت انتباهه بما يحدث من حوله، كما أنّه كثيرًا ما يحدث ذلك بالقرب من الانتهاء من إرضاعه، حيث لم يعدْ يشعر بالجوع.

يسعى لجذب انتباهكِ

إذا شعر طفلكِ أنّه لا يحصل على ما يكفي من الاهتمام، قد يميل أيضًا لعضّك من أجل جذب انتباهك، فلا تنسي التواصل معه بالعين والتحدّث إليه أثناء إرضاعه.

الحليب هو المشكلة

قد يرتبط سبب عضّ رضيعك لكِ أثناء إرضاعه، بكميّة الحليب التي يحصل عليها، إذْ قد يفعل ذلك كمحاولة للحصول على مزيد من الحليب، والذي قد تقل كميته بسبب عدة عوامل، بما في ذلك استئناف الدورة الشهرية، الحمل أثناء فترة الرضاعة، أو وسائل منع الحمل الهرمونية، أو حتى الإجهاد والتوتّر. وفي حالة أخرى، قد يعضّك رضيعك أيضًا لتقليل تدفّق الحليب داخل فمه، أو حتى عندما لا يكون جائعًا على الإطلاق.

Advertisements

يحاول إيقاظ نفسه

كثير من الرّضع، قد يغفلون أثناء الرّضاعة الطبيعيّة، لذا قد يعضّك رضيعكِ دون قصد عندما ينام خلال إرضاعه.

يعاني من التصاق اللّسان

قد يكون السّبب هو إصابة طفلكِ بحالة تُدعى "التصاق اللسان" أو "اللسان المربوط"، والتي يكون فيها ذلك النسيج الجلديّ الرّقيق الذي يصل أسفل اللّسان بأسفل الفم قصيرًا بصورة غير طبيعيّة، ممّا يعيق إمكانية لمس لسان طفلكِ لشفته السّفلى، فيعضّكِ. وهذه الحالة يمكن علاجها بجراحة بسيطة.

انفتال العنق

بالإضافة إلى التصاق اللسان، قد يكون صغيركِ مصابًا بحالة "انفتال العنق" أو "تشنّج العنق"، والتي تعني أنّ إحدى عضلات عنقه تلفت أو تأذّت داخل الرحم أو أثناء الولادة، ممّا يجعل رأسه مائلًا بعض الشيء، وهي حالة قابلة للعلاج.

كيف تمنعين الأمر

أهمّ شيء، لا تصيحي أو تبعدي طفلكِ على الفور عندما يعضّك، فذلك قد يجرح صدركِ، إذْ قد يكون رضيعكِ ما يزال متشبثًا بصدركِ، كما يمكن ذلك أنْ يخيفه من الرّضاعة نفسها.

لذا، عندما يعضّك رضيعكِ، عليكِ وبكلّ هدوء تثبيت أحد اصابعكِ بين شفتيه، حتى يفتح فمه، ثمّ اسحبي صدركِ بهدوء مع قول "لا، لا تعض ماما" على سبيل المثال، واتركيه بضع دقائق، ثمّ استأنفي ارضاعه. ففعلكِ ذلك كلّ مرّة يعضّك فيها، سيجعله يدرك أنّ العض يعني إنهاء وقت الرّضاعة، فيتوقّف عن ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، احرصي على أنْ تكون الأجواء هادئة وعدم وجود ما يشتّت تركيزه خلال الرّضاعة.