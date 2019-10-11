"كوكب المعمرين" دولة بها أكثر من 70 ألف شخص فوق سن الـ 100 عام

أعلنت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، أن اليابان لديها الآن أكثر من 70 ألف شخص من المعمرين في السن، وبحسب الوزارة، فقد ارتفع عدد المعمرين الذين تزيد أعمارهم عن 100 عامًا بواقع 1.453 مواطنا، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

وأشار الموقع إلى أن الوزارة استندت على بيانات تسجيل المقيمين اعتبارًا من 15 سبتمبر/أيلول 2019، لافتا إلى أن هذه الزيادة تعد الزيادة السنوية التاسعة والأربعين على التوالي، لافتًا إلى أن نسبة النساء اللواتي تعدين المائة عام تمثل 88.1% من المجموع.

وأصدرت الحكومة اليابانية سنة 1963 قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين، وهي السنة التي بلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 100 عام 153 شخصا فقط، وتجاوز العدد 1000 شخص في سنة 1981 وارتفع ليصل إلى أكثر من 10000 شخص في سنة 1998، واستمر في الزيادة بشكل متصاعد على مر السنين منذ ذلك الحين.

وتم الاعتراف رسميا في في مارس/ آذار 2019، بالسيدة تاناكا كين من فوكوكا، البالغة من العمر 116 عامًا، وهي أكبر امرأة يابانية، من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة في العالم. بينما جاء السيد واتانابي تشيتيتسو كأكبر معمر في اليابان وهو من أشورو، بمحافظة هوكايدو ويبلغ من العمر 112 عامًا.

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ويوجد في محافظة كوتشي أكبر عدد من المعمرين لكل 100 ألف نسمة 101.42 شخص. وهو حوالي ثلاثة أضعاف النسبة في محافظة سايتاما والتي تبلغ 3374 شخصا، وهي المحافظة ذات النسبة الأقل.

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