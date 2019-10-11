شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة البريطانية" تطالب بمنع الأطعمة في القطارات والحافلات لمواجهة السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت سالى ديفيز مستشارة وزير الصحة ببريطانيا بمنع تناول الأطعمة في الحافلات والقطارات من أجل التصدي لمشكلة السمنة فى البلاد، كما طالبت باستبدال الشطائر التي تقدم لمشجعي مباريات كرة القدم.

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وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية أن مقترحات المسئولة البريطانية جاءت في إطار حملة تسعى من خلالها لمنع بيع الوجبات السريعة في الأحداث الرياضية وغيرها من الفعاليات لمواجهة ظاهرة السمنة التى تهدد صحة البريطانيين .

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانوك قد طالب سالى ديفيز بتقديم مقترحات تهدف إلى خفض مستويات السمنة بين الأطفال بواقع النصف بحلول عام 2030.