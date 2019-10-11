أفضل الأكلات والمشروبات لتنظيف الكبد من السموم

يعد الكبد من أعضاء الجسم المهمة التي تساعد على تنظيم معدل السكر بالدم، بالإضافة إلى أنه يخلص الجسم من السموم، ومن الضروري العمل على تنظيف الكبد من السموم بشكل مستمر، وهذا من خلال تناول بعض التغذية السليمة، وفيما يلي نتعرف على أفضل الأكلات والمشروبات التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم.



أكلات لتنظيف الكبد من السموم:

1. الخضراوات الورقية





تعد الخضراوات الورقية من الأكلات المميزة التي تساعد على التخلص من السموم التي توجد بالكبد، بالإضافة إلى أنها تساعد على تحفيز عمل المرارة الصفراوية، والتي تساعد على تنقية الجسم من الشوائب التي توجد بالدم، ومن أمثلة الخضراوات الورقية المفيدة للكبد كل من السبانخ وأوراق الهندباء، وأوراق الجرجير والخس.

2. الجريب فروت





الجريب فروت من أنوع الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي والذي له دور مهم في تنظيف الكبد من السموم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد على تنقية الدم من المواد الكيميائية والسموم، ولهذا يجب الحرص على تناول ثمرة من الجريب فروت يوميا.

3. الأفوكادو





يحتوي الأفوكادو على مادة الجلوتاثيون مما يساعد على تحسين وظائف الكبد وتنظيفه من السموم، بالإضافة إلى أنه يساعد على تنشيط الكبد للقيام بوظائفه الطبيعية.

4. الحبوب الكاملة





تعتبر الحبوب الكاملة من الأطعمة المميزة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة، ومنها فيتامين ب والذي يساعد على تنظيف الكبد من السموم، بالإضافة إلى أن الحبوب الكاملة تساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي، وزيادة معدلات الأيض المختلفة، ومن أمثلة الحبوب الكاملة التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم القمح والشوفان والنخالة، والأرز البني.

5. البروكلي





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تناول البروكلي والقرنبيط من الأشياء المهمة التي تساعد على التخلص من السموم التي توجد بالكبد، حيث إنه يحتوي على مادة الجلاكوسينولات، والتي تساعد على تحسين وظائف الكبد، بالإضافة إلى وجود الألياف الغذائية المهمة في البروكلي.

6. الثوم





الثوم يحتوي على السيلينيوم والأليسين وهي من العناصر التي تساعد على تنظيف الكبد من السموم، ولهذا يجب الحرص على وجود الثوم في أنواع الأطعمة المختلفة.

مشروبات لتنظيف الكبد من السموم:

1. عصير التفاح





يحتوي عصير التفاح الطازج على حمض الماليك، والذي يساعد على تنظيف السموم التي توجد بالكبد، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من السموم والمواد المسرطنة التي توجد بالدم.

2. عصير الليمون





تناول عصير الليمون من الأشياء المهمة، حيث إنه يساعد على إنتاج أنزيمات الكبد، والتخلص من السموم التي توجد به، بالإضافة إلى الكثير من الفوائد المتعددة لعصير الليمون لتنظيم عملية الهضم.

3. عصير البنجر





البنجر يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية والتي تساعد على طرد السموم من الكبد، بالإضافة إلى التخلص من الشوائب التي توجد بالدم، كما أنه يساعد على تعزيز وظائف الكبد.

4. مشروب النعناع





النعناع يساعد على الوقاية من الإصابة من السموم التي قد تصيب الكبد، بالإضافة إلى أنه يساعد على الوقاية من تراكم الدهون على الكبد، ويمكنك تناول مشروب مغلي النعناع قبل النوم بشكل يومي.