أفضل 5 بدائل صحية للأرز الأبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأرز الأبيض من أكثر الأطعمة التي يتم تناولها بشكل كبير في معظم البلدان، ولكن كثرة تناوله تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأضرار منها التعرض إلى الأمراض القلبية، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من النشويات والتي تؤدي إلى الإصابة بزيادة الوزن والسمنة، كما أنه يُعرض الإنسان إلى الإصابة بالإمساك، ولهذا من المهم البحث عن بدائل طبيعية صحية تغني عن تناول الأرز الأبيض، وفيما يلي نتعرف على أهم البدائل الصحية للأرز الأبيض.

بدائل صحية للأرز الأبيض: 1. الأرز البني

الأرز البني يعد من الأغذية الصحية جدا، حيث إنه يساعد على التقليل من الكولسترول السيئ بالجسم، ما يقي من الإصابة بتصلب الشرايين، ويساعد على زيادة نسبة الكوليسترول الجيد.

يساعد على التقليل من فرص الإصابة بمرض السكري، وهذا لأنه يحتوي على الألياف التي تساعد على هضمه بشكل بطيء.

الأرز البني يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية، وهذا بفضل المواد المضادة للأكسدة التي توجد به، والألياف التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم.

يساعد الأرز البني على الشعور بالشبع، ما يساعد على التقليل من تناول الطعام، وهذا بدوره يؤدي إلى إنقاص الوزن والحصول على الجسم المثالي.

يساعد على الوقاية من الإصابة بالإمساك، حيث إنه يحتوي على الألياف التي تساعد على تنشيط حركة الأمعاء. 2. الكينوا

حبوب الكينوا مميزة بالألياف التي لها دور في تحسين عمل الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تحسين عملية الهضم، ما يقي من الإمساك، وتعد بديلا جيدا للأرز الأبيض.

تسهم حبوب الكينوا في الحفاظ على صحة القلب والتقليل من نسبة الكوليسترول الضار بالدم، مما يقي من النوبات القلبية والجلطات.

الكينوا تساعد على تقوية الجهاز المناعي بشكل جيد، والوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة.

تحتوي الكينوا على الكربوهيدرات والألياف الطبيعية، والتي تساعد على الشعور بالشبع بشكل كبير، مما يساعد على التخلص من الدهون الزائدة بالجسم. 3. البرغل البرغل من البدائل المميزة للأرز الأبيض، حيث إنه يحتوي على الألياف التي تحمي الجهاز الهضمي، مما يسهل الهضم ويقي من الإصابة بالإمساك.

يساعد البرغل على امتلاء المعدة وزيادة الشعور بالشبع، ما يسهم في إنقاص الوزن بالإضافة إلى أنه يقلل من السعرات الحرارية التي توجد داخل الجسم.

البرغل من بدائل الأرز الأبيض التي تساعد على تنظيم نسبة السكر بالدم، والتحكم بنسبة الأنسولين بالدم، ما يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري.

يقلل من نسبة الكولسترول السيئ بالدم، ما يقي من الإصابة بالأمراض القلبية والأمراض المتعلقة بالأوعية الدموية. 4. الفريك

تناول الفريك كبديل للأرز الأبيض مهم حيث إنه يحتوي على أفضل العناصر الغذائية المميزة، ومنها الألياف التي تقي من الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، والتخلص من السموم.

الفريك يسهم في تنظيم معدل نسبة السكر بالدم، ما يقي من الإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مؤشر جلايسيمي قليل.

يقلل من الكولسترول السيئ بالدم مما يساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يحتوي على الألياف الغذائية التي لها دور في التقليل من الوزن الزائد وهذا لأن الألياف تساعد على الشعور بالشبع، بالإضافة إلى أنها قليلة السعرات الحرارية. 5. الشوفان

يحتوي الشوفان على الألياف التي تساعد على التقليل من نسبة الكوليسترول بالدم، ما يساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض القلبية.

تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على زيادة الشعور بالشبع ما يقلل من الوزن الزائد.

يحتوي الشوفان على مضادات الأكسدة المهمة التي تسهم في الوقاية من الأمراض السرطانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفضل 5 بدائل صحية للأرز الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.