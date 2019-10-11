زوجة دبلوماسي أميركي تتسبب في مقتل شاب بريطاني وترامب يتدخل

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن حادث سير تسببت فيه زوجة دبلوماسي أمريكي وأودى بحياة شاب بريطاني كان "مأساويا"، مبديا قناعته بأن سببه يعود إلى اختلاف نظام المرور في البلدين، موضحًا في تصريح صحفي أحدث صدى واسعًا في وسائل الإعلام أن المرأة التي استعانت بعد الحادث بحصانتها الدبلوماسية للهروب من المملكة المتحدة كانت تقود سيارتها في الاتجاه الخاطئ، مضيفا: "هذا يمكن أن يحدث، هناك طرق مختلفة، أمور كهذه تحدث. لا أقصد بأن ذلك حدث معي، لكن مثل هذه الحوادث حصلت".

وذكر ترامب أن مسؤولين في إدارته سيتحدثون قريبا مع المرأة ليدرسوا "هل يمكن فعل أي شيء"، مرجحا إمكانية عقد لقاء بين زوجة الدبلوماسي ووالدي الشاب (19 عاما) الذي قتل جراء الحادث.

غير أن أحد المصورين التقط صورة لوثيقة يحملها ترامب أثناء مؤتمر صحفي، وهي تنص على أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ نظيره البريطاني دومينيك راب بأن المرأة لن تعود إلى المملكة المتحدة.

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وأفادت وسائل إعلام بأن سيارة السيدة الأمريكية المدعوة آن ساكولاس (42 عاما) اصطدمت ليلة 27 أغسطس بالدراجة النارية التي كان يقودها الشاب البريطاني هاري دان.

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وأجرى وزير الخارجية البريطاني أمس مكالمة مع ترامب، حيث طالبه بمراجعة موقفه وإعادة المرأة إلى المملكة المتحدة لإجراء تحقيق معها وتحقيق العدالة.

بالتزامن مع ذلك، التقت عائلة الشاب الراحل وزير الخارجية البريطاني راب وأعربت عقب اللقاء عن غضبها وخيبة أملها.

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