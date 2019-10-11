6 علامات رئيسية يرتبط وجودها بفقر الدم الخبيث من بينها الشعور بالتعب الشديد

يعرف فقر الدم الخبيث بأنه حالة لا يستطيع الجسم خلالها إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية، لأنه لا يحتوي على ما يكفي من فيتامين "بي 12".

ويعد فيتامين "بي 12" (VITAMIN B12)، أحد أهم العناصر الغذائية التي تلعب دورا أساسيا في الأداء الطبيعي للدماغ والجهاز العصبي، ويؤدي نقصه إلى مشكلة صحية خطيرة تتمثل في فقر الدم الخبيث.

وقالت جمعية فقر الدم الخبيث في بريطانيا، على موقعها عبر الإنترنت: "هناك ملايين الأشخاص الذين يعانون من المرض ولكن أحدا لم يخبرهم بعد بأنهم يعانون من نقص فيتامين بي 12، ولا يوجد أيضا إجماع بين العلماء حول المستويات التي تشكل قصورا".

ويشير بعض الخبراء إلى أن هناك علامات محددة يمكن أن يكون نقص فيتامين "بي 12" فيها مؤشرا للإصابة بفقر الدم الخبيث.

وتشمل أعراض فقر الدم الناتجة عن نقص فيتامين "بي 12":

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1- الشعور بالتعب الشديد

2- ضيق التنفس حتى بعد ممارسة بعض التمارين الرياضية

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3- خفقان القلب

4- الصداع

5- انخفاض الشهية

6- التهاب الفم واللسان

وعلى الرغم من أن هذه الأعراض قد توحي بالإصابة بفقر الدم، إلا أن ارتباطها بنقص فيتامين "بي 12" قد يعني الإصابة بحالة يطلق عليها اسم "الاعتلال العصبي لفيتامين بي 12"، وهي حالة قد تؤثر على الحركة والإحساس، خاصة في الساق، وتؤدي إلى شعور التخدير أو الوخز، ما يقلل الحساسية تجاه اللمس أو الألم. بالإضافة إلى أن هذه الحالة قد ينتج عنها الإصابة بالاكتئاب وضعف في التركيز أو النسيان.

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