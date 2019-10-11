شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصفراء أو اليرقان من الأمراض الشائعة بين الأطفال حديثى الولادة، خصوصاً الأطفال المبتسرين الذين تمت ولادتهم قبل موعدهم، وهى عبارة عن اصفرار لون الجلد والعيون نتيجة زيادة نسبة البيليروبين فى دم المولود. وبحسب موقع webmd ، فإن هناك بعض النصائح لوقاية الطفل من الصفراء هى: 1: ينصح بإرضاع الطفل باستمرار لأن لبن الأم يحتوى على العديد من العناصر والفيتامينات التى تحميه من مرض الصفراء. 2: تابعى طفلك أولاً بأول بعد ولادته مع ملاحظة لونه Advertisements فى حال حدوث تغير أو اصفرار فى لون بشرته وعينيه يجب زيارة الطبيب فورا. 3: يجب فحص الأم جيداً أثناء فترة الحمل للتأكد من عدم وجود أجسام مضادة أو أى مشاكل تصيب الجنين 4: ينصح الأم الحامل بتجنب تناول المشروبات الكحولية والتدخين لأنه يزيد من خطر الإصابة بالولادة المبكرة، وبالتالى إصابة الطفل بمرض الصفراء 5: ينصح باتباع الأم نظاما غذائيا صحيا غنيا بالخضروات والفواكه أثناء فترة الحمل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو معلوماتى.. طفلك عنده الصفراء؟.. 5 نصائح لحمايته منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.