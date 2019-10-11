شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على فقدان السمع عند كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقدان السمع من المشاكل الصحية الشائعة بين كبار السن، حيث يعاني منه حوالي واحد من كل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عامًا، وحوالي نصف الأشخاص الأكبر من 75 عامًا يعانون من صعوبة في السمع، وفقًا للمعهد الأمريكى للصمم وموقع "Real possibities".

وقال ستيفاني وولف، أخصائي السمع الإكلينيكي بمركز روكفيل الأمريكى: إن التدخل المبكر لعلاج مشاكل السمع عند كبار السن يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتهم على المدى الطويل، حيث أن فقدان السمع يمكن أن يسبب العزلة الاجتماعية ويرتبط بالاكتئاب والخرف، لذا كلما أمكن علاجه فى وقت مبكر كان ذلك أفضل.



مشاكل السمع

علامات شائعة لفقدان السمع عند كبار السنالاستماع للتلفاز أو الراديو بصوت عالٍ

إذا لاحظت هذا الأمر يجب إجراء اختبار السمع.

يجدون صعوبة فى فهم ما تقوله

إذا طلب منك كبار السن أن تكرر ما تقوله أو يشكون من قلة السمع ربما يجب عليك إجراء اختبار السمع.

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ردود كبار السن لا تتطابق مع ما تقوله لهم

إذا لاحظت أنه يستجيب بشكل غير مناسب للتعليقات أو الأسئلة ، فقد يكون السبب هو أن الكلمات لا تصل له كما يجب نتيجة مشاكل فى السمع.

التحدث بصوت عالى

يمكن عادةً معرفة من يعاني من فقدان السمع، لأنهم يتحدثون بصوت عالٍ ، ونحن نرفع أصواتنا عندما لا نستطيع سماع أنفسنا بشكل صحيح.

لا يسمعون الإنذارات أو جرس الباب والتليفون

من الواضح أن عدم سماع الإنذارات أمر مثير للقلق على العديد من المستويات، وهو علامة على أنه يجب عليهم رؤية أخصائي السمع.

صعوبة إجراء المحادثات الهاتفية

الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع قد يجاهدون لفهم ما يقال خلال المكالمات الهاتفية لأنهم لا يستطيعون رؤية فم الشخص الآخر يتحرك، سجل ملاحظة إذا كان أحد أفراد أسرتك يبدو أنه يعاني من مشكلة في السمع و / أو يتوقف مؤقتًا لرفع مستوى صوت هاتفه أثناء إجراء مكالمة.