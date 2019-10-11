شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو التقرن وكيف يؤثر على جلد الفم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقشير جلد الفم من الداخل أو ما يسمى الغشاء المخاطى للفم، من أكثر المشاكل الصحية الشائعة وعادة ما يتم علاجها خلال بضعة أيام، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب تقشر الجلد فى الغشاء المخاطى للفم، وفقاً لموقع "Doctor".

الجلد داخل الفم يسمى الغشاء المخاطي للفم، إنه يعمل كحاجز مرن يمنع الطعام من اختراق الغشاء المخاطي في حين لا يزال مرنًا بما يكفي للسماح لمجموعة واسعة من الحركات المشاركة في الأكل والتحدث.



جلد الفم

اسباب تقشير جلد الفم

هناك عدة أشياء يمكن أن تسبب تقشر الجلد في فمك، لكن الأسباب الأكثر شيوعًا تشمل ما يلي:

الحرق بسبب الحرارة

السبب الأكثر شيوعًا لتقشير الغشاء المخاطي للفم هو الحرق بعد تناول طعام ساخن جداً.

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الحرق الكيميائي

بطريقة مشابهة للحروق الحرارية، يمكن أن تسبب الحروق الكيميائية تقشر الجلد، ويحدث مثلاً إذا تم استخدام مادة لعلاج ألم الأسنان سببت فى حرق جلد الفم.

اضطرابات المناعة الذاتية

يمكن أن تسبب بعض اضطرابات المناعة الذاتية تقشر الغشاء المخاطي للفم.

تقرن الفم

هي سماكة طبقة الكيراتين في الغشاء المخاطي للفم، نظرًا لأن الغشاء المخاطي للفم رطب دائمًا ، فإن هذا ينتج عنه قطعة بيضاء مرتفعة قليلاً.

علاج تقشر جلد الفم

يعتمد العلاج على معرفة السبب، يجب أن تعالج الأسباب البسيطة مثل الحروق الحرارية أو الكيميائية بالكامل بعد أسبوع أو نحو ذلك، لكن تتطلب اضطرابات المناعة الذاتية تشخيصًا دقيقًا ومن ثم يمكن بدء العلاج عند طبيب الأسنان.