شكرا لقرائتكم خبر عن نزيف اللثة واحتقان الانف أعراض غير شائعة للحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل يعد من أكثر الأحلام التي تسعي النساء لتحقيقها، فأن تصبح أم هو غريزة وحلم جميع النساء، وعند إقتراب موعد الدورة الشهرية نجد أن بعض النساء يشعرن بالقلق والتوتر، والرغبة في معرفة حقيقة إذا كانت حامل أم لا، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير ووفقا لموقع " womenshealth".

في بداية الحمل تتعرض بعض النساء لانتفاخ الجسم أو زيادة الوزن، فهذه الأعراض طبيعية قبل اقتراب الدورة الشهرية، ولكن في حالة عدم نزولها واستمرت هذه الأعراض فيجب عليك أن تعلمى أنك حامل.

Advertisements

وتعد كثرة التبول من الأمور التي تمر بها الكثير من النساء خلال الحمل، وذلك يرجع إلي إفراز الجسم هرمون "hcg"، ويصاحب هذا الأمر الشعور المستمر بالصداع وتقلب المزاج وارتفاع حرارة الجسم، ولكن فور تنظيم الهرمونات في الجسم ستهداء هذه الأعراض.

ونجد أن الكثير من النساء تعانين من الشعور بالدوار والدوخة، وهذا الأمر يعد طبيعي نتيجة لتمدد الأوعية الدموية وانخفاض نسبة ضغط الدم.

ومن بعض الاعراض الغير شائعة لحمل ، هو التعرض للإصابة بنزيف في اللثة، وفي حالة عدم علاج هذا الأمر فتتعرض الحامل للعديد من المشاكل الصحية، ومنها الولادة المبكرة نتيجة لنقص نسبة الدم، كما نجد أن العديد من النساء تعانين من احتقان في الأنف فهذا الأمر يعد من علامات الحمل.