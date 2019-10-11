6 هرمونات مسؤولة عن زيادة الوزن

غالباً ما ترتبط زيادة الوزن بالإفراط في تناول الطعام، ويمكن أن يكون سببه هرمونات مختلفة. في حين أن زيادة الوزن أمر سهل، إلا أن فقدانه ليس كذلك. يمكن أن تؤدي العوامل المختلفة مثل التوتر والعمر والجينات وخيارات نمط الحياة السيئة إلى اختلال هرموني يؤدي إلى السمنة.

إليك 9 هرمونات تسبب خللاً في الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن

1 - الغدة الدرقية

الغدة الدرقية تنتج الهرمونات T3. T4. والكالسيتونين التي هي المسؤولة عن الحفاظ على التمثيل الغذائي في الجسم. نقص الإنتاج من هذه الهرمونات يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية. غالباً ما يرتبط قصور الغدة الدرقية بزيادة الوزن بسبب تراكم الماء في الجسم وليس الدهون، مما يجعل الشخص يبدو ممتلئ الجسم. ويمكن تجنب خلل ذلك الهرمون من خلال استهلاك الملح المعالج باليود، وتناول الطعام المطبوخ جيداً، وتجنب الخضراوات النيئة، وتناول مكملات فيتامين د، واستهلاك طعام غني بمحتوى الزنك مثل المحار وبذور اليقطين.

2 - هرمون الأنسولين

الأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس. يساعد على نقل الجلوكوز إلى الخلايا لاستخدامها كطاقة أو لتخزينها كدهون، وبالتالي الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم. يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للمواد الغذائية المصنعة والوجبات الخفيفة غير الصحية إلى تطوير الجسم لمقاومة الأنسولين.

يؤدي هذا إلى عدم معرفة خلايا العضلات بالأنسولين المرتبط بالجلوكوز، مما يؤدي إلى بقاء الجلوكوز في مجرى الدم. هذا يسبب ارتفاعاً في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن ومرض السكري من النوع 2.

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3 - الكورتيزول

الكورتيزول هو هرمون تفرزه الغدد الكظرية عندما تكون مكتئباً أو قلقاً أو متوتراً أو عصبياً أو غاضباً أو مصاباً بدنياً. وتتمثل مهمتها الأساسية في خفض مستويات التوتر عن طريق زيادة مستويات السكر في الدم، وقمع الجهاز المناعي والمساعدة في عملية التمثيل الغذائي للدهون والبروتين والكربوهيدرات، ويمكن تجنب علاج اضطراب الغدة الدرقية من خلال تناول 8 ساعات على الأقل من النوم كل ليلة وتجنب الطعام المعالج والأطعمة المقلية عليك ممارسة التنفس العميق واليوغا والتأمل لمدة ساعة واحدة على الأقل كل يوم. ليساعد في تقليل مستويات التوتر وقضاء بعض الوقت مع عائلتك والأصدقاء المقربين.

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4 - هرمون التستوستيرون

غالباً ما يعتبر هرمون التستوستيرون هرموناً ذكورياً، لكنه يفرزه أيضاً الإناث. فهو يساعد على حرق الدهون، ويقوي العظام والعضلات، ويحسن الرغبة الجنسية. يمكن أن يتسبب العمر والضغط العالي في انخفاض كبير في مستويات هرمون تستوستيرون لدى النساء، مما يؤدي إلى فقدان كثافة العظام وفقدان كتلة العضلات والسمنة.

عليك إدخال الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة وبذور اليقطين وبذور الكتان في نظامك الغذائي.

5 - البروجسترون

يجب موازنة مستوى هرمون البروجسترون والإستروجين في الجسم لجعله يعمل بشكل صحيح. يمكن أن تنخفض مستويات هرمون البروجسترون بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب، مثل الإجهاد، واستخدام حبوب منع الحمل، وانقطاع الطمث، وما إلى ذلك، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والاكتئاب.

يمكن تجربة التمرين بانتظام وحاولي التأمل وتجنب التوتر

6 - هرمون الاستروجين

الاستروجين هو الهرمون الأنثوي الرئيسي. أي خلل في مستويات هرمون الاستروجين في الجسم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن. يمكن أن يكون ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين في الجسم؛ إما بسبب الإفراط في إنتاج الهرمون أو بسبب اتباع نظام غذائي غني بالإستروجين.

عندما ترتفع مستويات هرمون الإستروجين تضطرب الخلايا المنتجة للأنسولين. هذا يجعلك مقاوماً للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ويؤدي إلى زيادة الوزن.

النساء قبل انقطاع الطمث لديهم مستويات أقل من هرمون الإستروجين. من أجل تجديد إمدادات الإستروجين، يبدأ الجسم في البحث عن مصادر أخرى تنتج الإستروجين. أحد هذه المصادر هو الخلايا الدهنية. عندما تنخفض مستويات هرمون الإستروجين، يبدأ الجسم في تحويل جميع مصادر الطاقة المتاحة إلى دهون لتجديد مستويات الجلوكوز. هذا يؤدي إلى زيادة الوزن.

عليك استهلاك الحبوب الكاملة والخضراوات الطازجة والفواكه وتجنب اللحوم المصنعة.