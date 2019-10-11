شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة تصنيع محلول الملح فى المنزل لعلاج احتقان الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلات البرد مرض الموسم مع بداية فصل الخريف وقرب قدوم فصل الشتاء، ويوجد أكثر من 200 فيروس مختلف يمكن أن يسبب نزلات البرد والمضادات الحيوية لعلاج الالتهابات البكتيرية لن تساعد على الشعور بالتحسن.

وحتى يتمكن الباحثون من العثور على علاج لنزلات البرد الشائعة، هناك بعض العلاجات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وقد تقلل من أيام المرض وجميعها تدور حول إعطاء الجسم ما يحتاجه لتعزيز نظام المناعة لدى الشخص المصاب بنزلة البرد أهمها الراحة، الترطيب، والحفاظ على الحلق والأنف والممرات الهوائية، وفقا لما ذكره موقع "healthline".

في حالة زيادة الشعور بأعراض مثل جفاف الفم أو الشفاه فيجب زيادة كمية السوائل من خلال عده طرق وهى:

يمكن أن تساعد رقائق الثلج أو المصاصات أيضًا في تهدئة الحلق.

حساء الدجاج قد يساعد حقًا عند الإصابة بالزكام لما له من خصائص مضادة للالتهابات التي قد تساعد في تحسين مقاومة تدفق الهواء في الممرات الأنفية، مما يجعل التنفس أسهل عندما تصاب بالزكام.

يمكن أن تكون حساء الدجاج التي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم ومكونات أخرى فيها ، مثل الجزر والكرفس والبصل مهدئة للغاية عند الإصابة بالزكام.

يستمتع بعض الأشخاص أيضًا باحتساء الماء الدافئ مع عصير الليمون والعسل وحتى الزنجبيل المضاف إليه للقضاء على التهاب الحلق والخدش.

يمكن أن تساعد ملعقة من العسل في تقليل حدوث السعال عندما تصاب بنزلة برد.

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يمكن لمرشحات الأنف المالحة أن تساعد في تخفيف احتقان الأنف والإسهال لدى المصابين بنزلات البرد

فيما يلي بعض الخطوات السريعة لصنع محلول ملحي خاص بك :

غلي كوبًا واحدًا من ماء الصنبور أو استخدم كوبًا واحدًا من الماء المعقم في وعاء نظيف.

أضف نصف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى الماء، تخلط وتصب في حقنة طبية أو زجاجة رذاذ الأنف نظيفة.

إذا تم استخدام ماء الصنبور، بعد غليه، اترك الخليط يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.

أدخل المحقنة في أنفك ، مع توجيه الحافة باتجاه الجزء الخلفي من رأسك مع إمالة رأسك إلى الجانب فوق الحوض أو أثناء الاستحمام.

خفض زجاجة رذاذ أو المكبس حقنة. يجب أن تجد الماء يخرج من فتحة الأنف الأخرى أو يخرج من فمك.

اغسل يديك ونظف المحقنة بعد كل استخدام.

قد يسبب المحلول الملحي إحساسًا خفيفًا بالوخز أو حرقان في البداية، يمكن أن يساعد استخدام المحلول أكثر من مرة في اليوم على التخلص من المخاط السميك في الأنف.