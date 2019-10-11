شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمريض السكر لتجنب انخفاض نسبته فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من الأمراض الخطيرة في حالة عدم متابعتها باستمرار، مع عدم تناول الأدوية الخاصة بتنظيم نسبته في الدم، فمن أكثر المضاعفات التي يتعرض لها الأشخاص المصابون بهذا المرض مشاكل في الكلى والقلب، ولذا عليك التعرف علي أفضل وأهم النصائح التي تجنبك الإصابة بانخفاض نسبته في الدم، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

عند انخفاض نسبة السكر في الدم يشعر المصاب بصداع يصعب تحمله، وهذا يعد من أعراض انخفاض نسبته في الدم، ويجب التعرف علي أفضل النصائح الوقائية للتعرض لهذا الأمر، ومنها:

-يتعرض معظم الأشخاص المصابون بمرض السكر بالهبوط في الليل ولذا عليك تناول وجبة العشاء قبل النوم بساعة وتكون غنية بالألياف كالفواكه والخضراوات.

Advertisements

-علي مريض السكر تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم بساعتين، لأن هذا الأمر يتسبب في حرق السكر بالدم.

-للحفاظ علي نسبة السكر في الدم، علي مريض السكر قياس نسبته في الصباح وقبل النوم للتعرف على نسبته، وفي حالة انخفاض نسبته يجب عليك التقليل من نسبة الأنسولين وذلك بالطبع بالاتفاق مع الطبيب المعالج.

-إذا شعرت بارتجاف أو تعرق، وصداع والاستيقاظ من النوم المفاجيء فهذا يعد من علامات انخفاض نسبة السكر في الدم، وفي هذه الحالة يجب عليك قياس نسبته في الدم، وتناول ثمرة من الفواكه لتنظيم نسبته.