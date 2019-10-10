أمراض خطيرة في "الوجبات السريعة".. منها السرطان والعقم

ذكرت دراسة أمريكية جديدة أن تناول الوجبات السريعة لا يشكل الخطر الوحيد على الصحة، بل إن مغلفات هذه الأطعمة تزيد من خطر الإصابة بالعقم والسرطان.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن معهد "الربيع الصامت" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية لأبحاث السرطان أن أغلفة البرجر وعلب البيتزا تحتوي على مواد كيميائية سامة.

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وقال الباحثون إن من يتناول الوجبات السريعة بانتظام أكثر عرضة للتسمم مقارنة بمن يطهون طعامهم في المنزل.

وتوصلت دراسة سابقة أجرتها المجموعة نفسها إلى أن هذه المواد تستخدم عادة لتغليف الوجبات السريعة، لأنها مقاومة للشحوم ومتينة، لكن هذه المواد قد تسبب أمراضاً مثل السرطان والعقم وضعف المناعة.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 10 آلاف مشارك سُئلوا عن نظامهم الغذائي، وتبين أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الوجبات في المنزل لديهم مستويات أقل بكثير في أجسادهم من هذه المواد السامة مقارنة بمن يميلون إلى الأكل السريع.