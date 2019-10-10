شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تهددك بالإصابة بعد انقطاع الدورة الشهرية.. أعرفيها وأحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سن اليأس أو سن انقطاع الدورة الشهرية، يعد من أصع بالمراحل العمرية التي تمر بها النساء، وخلال هذه الفترة ينخفض إفراز هرمون الإستروجين، وهذا الهرمون وجود في الجسم بالنسب السابقه كان يحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.

وهذا هو السبب الرئسي الذي يجعل الكثير من النساء خلال سن اليأس يصبحن أكثر عرضه للإصابة ببعض الأمراض، التي سنتعرف عليها خلال التقرير التالي، ووفقا لموقع "Everyday health".

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بعد انقطاع الدورة الشهرية، تصبح بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب المختلفة، نتيجة لانخفاض نسبة هرمون الإستروجين في الجسم، ولذا علي النساء خلال هذه الفترة تناول الأطعمة الصحية، وتجنب الإكثار من الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية.

يزداد فرص إصابة النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية بهشاشة العظام، وذلك نتيجة لإخفاض نسبة هرمون الاستروجين في الجسم، ولذا عليهن القيام باتباع بعض الممارسات الرياضية المختلفة التي تساهم بشكل كبير في تقوية صحة العظام، مع تناول الكالسيوم والأطعمة الغنية به للحفظ علي صحة العظام.

تصاب بعض النساء بالسلس البولي نتيجة لانخفاض نسبة هرمون البروجستيرون والاستروجين، الذي يزيد من فرص التعرض لاسترخاء في عضلات الحوض.