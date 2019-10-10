تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيكة السينابون

صوص السينابون يعطي مذاق مختلف ولذيذ لرولات السينابون ويجعل مذاقه كمذاق سينابون المطاعم، تعرفوا على طريقة تحضيره بخطوات بسيطة

المقادير

2 بيض

3/4 كوب سكر

1/2 كوب زيت فانيلا

1 علبة قشطة

1/3 كوب ماء

1/2 كوب طحين

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة قرفة

مقادير الصوص :20 جرام زبدة

2 ملعقة جوز

1/4 علبة نستله المحلى

3 ملعقة سكر بني

2 ملعقة قرفة

قشطة

1/4 كوب سكر بودرة

خطوات التحضير

قومي بهرس التمر مع الماء بالملعقة إلى أن يذوب ويتشرب الماء.

نخلط البيض والفانيليا إلى أن يصير اللون فاتح ويتضاعف حجمه نضيف بالتدريج ونخلط السكر ثم الزيت ثم القشطه ثم التمر إلى أن يختلط التمر جيدا مع الخليط.

نفتح الفرن نضيف الطحين و البيكنج باودر والقرفه بالتدريج ونخلط يدويا باتجاه واحد بهدوء.

نصب الخليط في صينية مدهونه وندخلها الفرن من 30 إلى 40 دقيقه نبدأ بعمل الصوص نذوب الزبدة ونضيف الجوز ثم باقي المقادير وآخر شي القرفه.

الصوص الابيض نخفق السكر مع الكريمه جيداً.

‎نصب الصوص وهي حارة على الكيكه حتي تتشربها بعد ذلك نزينها بالجوز او حبات التمر حسب الرغبه و تقدم بالعافية.

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