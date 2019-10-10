تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيك التمر بصوص التوفي

كيكة التمر من الحلويات المغذية والمفيدة، تعرفوا على طريقة تحضيرها بطريقة بسيطة مع صوص التوفي، وتعرفوا أيضًا على سر عدم هبوط الكيك.

المقادير

8 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) زبدة ( مقادير كيك التمر )

1

كوب سكر بني

1 حبة بيض

1/4 كيلو تمر مخلي

كوب ونصف دقيق

2 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) بيكينج باودر

1 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) القرفة

رشة ملح

1/2 كوب ماء

15 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) زبدة ( مقادير صوص التوفي )

1 كوب سكر بني

1 كوب كريمة

1/4 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) ملح

خطوات التحضير

طريقة تحضير كيك التمر

نحضر وعاء كبير ونضع فيه الزبدة والسكر، ونخلط بالمضرب الكهربائي حتى يختلط السكر بالزبد.

نضع البيضة لخليط الزبد ونستمر في الخلط حتى تختفي البيضة.

نضيف التمر لخليط الزبد ونقلب بملعقة عادية.

في طبق جديد نضع الدقيق والبيكنج باودر والقرفة والملح ونقلب كل المكونات الجافة معًا.

نضيف المكونات الجافة لخليط الزبدة والتمر ثم نضيف الماء ونقلب الخليط بملعقة كبيرة حتى تتكون عجينة كيكة التمر.

نحضر صينية ونبطنها بالقليل من الدقيق والزبدة، ثم نفرد فيها خليط كيكة التمر.

ندخل الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.

طريقة تحضير صوص التوفي

في وعاء على النار نضع الزبدة والسكر البني والكريمة والملح مع التقليب بمضرب سلك يدوي ونقلب حتى تذوب الزبدة و يختفي السكر.

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نترك الخليط على النار مع التقليب حتى نحصل على خليط صوص التوفي.

تقديم كيك التمر بصوص التوفي

نقوم بتقطيع كيكة التمر ثم نسكب عليها صوص التوفي ثم نقدمها.

سر نجاح تحضير كيك التمر بصوص التوفي

من الأفضل تقليب المكونات الجافة قبل الإضافة إلى خليط التمر

لا تقومي بالخلط كثيرًا حتى لا تهبط الكيك من المنتصف.

عدم فتح باب الفرن على الكيك أثناء تحضرها.

فوائد كيك التمر بصوص التوفي

يحتوي كيك التمر بصوص التوفي على نسبة عالية من السكريات لذلك فهو يعطي طاقة كبيرة للجسم.

تساعد كيك التمر بصوص التوفي على الشعور بالشبع لمدة طويلة.



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