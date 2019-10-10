تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير صينية بطاطا بجوز الهند

البطاطا الحلوة من الحلويات التي يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق ،تعرفوا على طريقة تحضير صينية البطاطا الحلوة بجوز الهند في المنزل في خطوات بسيطة فهي مفيدة للصحة حيث تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي وزيادة طاقة الجسم كما أنها مفيد للحوامل

المقادير

1 كيلو بطاطا حلوة

كوب ونصف حليب (360 مل)

نصف كوب جوز هند (45 جرام)

1 كوب سكر (200 جرام)

نصف كوب قشطة (120 جرام)

نصف كوب سمن (120 جرام)

رشة فانيليا

جوز هند لتزيين الوجه



خطوات التحضير

نحضر البطاطا ،ونقوم بغسلها بالماء الجاري بشكل جيد حتى نتخلص من كل الأتربة الموجودة عليها

نحضر وعاء كبير ونضع فيه حبات البطاطا،ثم نغطيها تمامًا بالماء

نضع الوعاء على النار لمدة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة حتى يتم سلقها

نرفع البطاطا من ماء السلق إلى مصفاة حتى تتصفى وتبرد

نقوم بتقشير البطاطا ثم تقطيعها وهرسها باستخدام شوكة بشكل جيد حتى تصبح ناعمة

نضيف اللبن والقشطة والسكر وجوز الهند والفانيليا والسمن ونخلط حتى تتجانس وتتداخل كل المكونات ونحصل على خليط البطاطا

نحضر صينية وندهنها بالسمن ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية

نضع خليط البطاطا في الصينية ،ونرش عليها جوز الهند ، وندخلها الفرن لمدة ساعة إلا ثلث حتى تنضج

نخرج صينية البطاطا الحلوة بجوز الهند من الفرن ونرتكها حتى تبرد ثم نقطع ونضع على أطباق التقديم ونزين بجوز الهند ونقدمها.

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سر نجاح تحضير صينية البطاطا الحلوة بجوز الهند :

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لا نقوم بسلق البطاطا بشكل كامل لأنها ستدخل الفرن بعد ذلك

من الممكن تقشير وتقطيع البطاطا قبل السلق

فوائد صينية البطاطا الحلوة بجوز الهند:

تساعد البطاطا على تحسين صحة الجهاز الهضمي

البطاطا مفيدة مفيدة لصحة الحوامل فهي تحتوي على بروتينات وفيتامينات تساعد على نمو الجنين

كل 100 جرام من البطاطا الحلوة تحتوي على 86 سعر حراري

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