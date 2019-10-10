تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الفطيرة السريعة بالعسل

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
3 كوب دقيق
1 كوب حليب
نصف كوب سمن مذاب
1 معلقة كبيرة سكر
1 بيضة
رشة فانيليا
رشة ملح
ماء دافئ للعجن
عسل أبيض للتقديم
زيت للقلي
خطوات التحضير
تخلط المكونات الجافة في بولة، ثم يضاف إليها البيض والفانيليا والحليب والسمن، وتخلط جيدا.
يضاف الماء بالتدريج مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
تقسم العجينة كرات متوسطة الحجم، وترص على سطح نظيف.
تترك لمدة 10 دقائق وحتى ترتاح.
تفرد العجينة بالنشابة لتصبح بسمك نصف سم.
تكرر العملية حتى انتهاء الكمية، وتترك لترتاح مرة أخرى.
يوضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.
تقلى الفطائر في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تكتسب اللون الذهبي.
ترفع على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.
توضع في الطبق، وتزين بالعسل.
تقدم مع الشاي أو العصير.
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