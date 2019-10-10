تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير فطيرة البطاطا

البطاطا الحلوة من الأكلات الشهية والمغذية، ويمكن تحضيرها بطرق متنوعة فهناك بطاطا مشوية أو مسلوقة أو صينية في الفرن أو شوربة

المقادير

"تكفي 8 أشخاص"

العجين:

نصف كيلو دقيق

كوب وربع زبدة باردة

نصف كوب سكر بودرة

ربع كوب عسل أبيض

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" بيكينج باودر

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فانيليا سائلة

رشة ملح

الحشو:

نصف كيلو بطاطا مسلوقة

1 كوب سكر أبيض

نصف كوب حليب سائل

نصف كوب زبدة لينة

2 بيضة كبيرة

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فانيليا سائلة

نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" قرفة ناعمة

نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" جوزة الطيب مطحونة

ملحوظة:

نستخدم نفس الكوب لكل المقادير. طريقة عمل مافن البطاطا بالجبنة

خطوات التحضير

نقشر البطاطا، ونهرسها جيداً.

في وعاء كبير على نار هادئة، نضع البطاطا والحليب والسكر والزبدة والفانيليا والقرفة وجوزة الطيب، ونخلط جميع المكونات جيداً حتى تنعم.

في بولة صغيرة، نخفق البيض جيداً، ثم نضيفه إلى وعاء البطاطا بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يختفي.

نرفع وعاء البطاطا من على النار، ونضعه جانباً.

نبدأ بتحضير العجين .. في بولة كبيرة، نضع الدقيق والسكر والبيكينج باودر، ونخلطهم.

في بولة صغيرة، نضع البيض مع الفانيليا، ونخفقهم جيداً.

في وعاء العجان الكهربائي أو المضرب الكهربائي، نضع الزبدة والسكر البودرة، ونضربهم جيداً حتى تنعم وتصبح كريمية القوام.

نضيف خليط البيض بالفانيليا والعسل مع الضرب المستمر حتى تتجانس.

نضيف الدقيق بالتدريج مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة "لا تلتصق باليد".

في بولة كبيرة، نضع العجين ونغطيه بنايلون، ويدخل الثلاجة لمدة ساعة.

بعد مرور ساعة .. نخرج العجين من الثلاجة ونتركه ليأخذ درجة حرارة الغرفة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن صينية قصيرة الحافة بالزبدة.

نضع العجينة في الصينية، ونضغط عليها جيدا مع رفع أطرافها على حواف الصينية.

ننغز العجينة بالشوكة، وندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن ونصب عليها خليط البطاطا، ونوزعه بالتساوي.

ندخل فطيرة البطاطا الفرن مرة أخرى لمدة 15 - 20 دقيقة حتى ينضج.

نخرج فطيرة البطاطا من الفرن، ونتركها لتهدأ قليلاً.

نقطع فطيرة البطاطا، ونقدمها ساخنة أو باردة حسب الرغبة.

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سر نجاح فطيرة البطاطا

يجب أن تكون الزبدة المستخدمة في العجين باردة.

يفضل أن تسلق البطاطا بقشرها حتى لا تتشرب كثير من الماء عند السلق.

إضافة البيض لخليط البطاطا يساعد في تماسكه جيداً.

فوائد البطاطا:

تعتبر البطاطا من الأطعمة الغنية بالكاربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة.

تساعد البطاطا على حماية جهاز مناعة الجسم وتعزيزه.

تحتوي القطعة المتوسطة من فطيرة البطاطا على 250 سعر حراري.

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