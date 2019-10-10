شكرا لقرائتكم خبر عن بندول الشهية.. التدريب النفسى وسيلة جديدة لإنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت عالمة نفس طريقة لفقدان الوزن دون التقيد باتباع نظام غذائى صارم من خلال تصميم بندولاً للشهية، يمكن أن يساعدك على معرفة مقدار الطعام الذي يحتاجه جسمك بالفعل، من أجل إنقاص الوزن دون اتباع نظام غذائي.

ووفقا لتقرير موقع جريدة " ديلى ميل"، أوضحت الدكتورة هيلين مكارثي الطبيبة صاحبة الفكرة، تلقينا جميعًا تدريباً على تناول الطعام في أوقات معينة، بدلاً من أن نكون جائعين وأننا نتناول وجبة دسمة عندما لا نحتاج إليها.



صورة خبر ديلى ميل عن فقدان الوزن نفسيا

تكشف الكاتبة فى كتابها "كيف تعيد شهيتك"، أن بندول الشهية المقترح يبدأ عند 0 عندما يكون جوعك محايدًا، ويتحول إلى ناقص (-) عندما تكون جائعًا وزائدًا (+) عندما تبدأ فى تناول الطعام.

تعتقد الطبيبة النفسية، أنه يجب ألا تبدأ فى تناول الطعام حتى يصل الجوع إلى الحد الأدنى -3 الذى يدل على أنك "جائع بالتأكيد" ويجب أن تتوقف عندما تكون "ممتلئًا تمامًا" عند +3.

وتكشف أن تناول الطعام وفقًا للجوع والاعتراف بموعد تناوله الكامل سيمنع الإفراط في تناول الطعام، ويسمح لك بالاستمتاع بأي طعام تتخيلها دون زيادة الوزن، حتى لو كانت قطعة من الكعكة.

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لا تخف من الجوع

وقالت عالمة النفس: "الكثير منا يأكل أكثر من اللازم إما لأننا نستمتع بالطعام ولا نريد التوقف، أو أننا نأكل بلا مبالاة، ولكن يجب إلا نخشى من الجوع الخفيف، وهنا يأتى دور بندول الشهية الذى يعلم الناس بشكل أساسي التوقف عن الأكل عندما يكونون ممتلئين فقط، وهو أمر مهم للأكل الصحي."

ولكن تشجع الطبيبة فى نفس الوقت على عدم التخلي عن أي من الأطعمة التي يحبونها والتي ينطوي تناولها على تناول خطط الوجبات الخاصة بهم - وليس تلك التي يمليها نظام غذائي، وقالت "اليابانيون لديهم مبدأ الأكل فقط حتى تصل إلى 80 % من الشبع، وهذا مشابه للتوقف عند +3 (ممتلئ تمامًا.) وهو الشعور بالرضا التام، ولكن ليس بما نعتقد أنه شعور كامل.

وأشارت أن بندول الشهية يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يتناولون بانتظام وجبات كبيرة بشكل مفرط ، أو يتناولون الحلويات حتى وقت الشبع.

كم أنت جائع؟

"الجوع المعتدل في ساعة أو نحو ذلك قبل أن تكون الوجبة أو الوجبة الخفيفة التالية صحية، فعندما لا تشعر أبدًا بالجوع الخفيف، ربما يكون جسمك يهضم الطعام باستمرار، دون أي فرصة للتوقف والراحة، لذا فأن فهم واحترام الجوع الخفيف يتيح لك أن تتعلم طريقة السيطرة عليه.

وتتابع قائلة: "إن رسالة الجوع إلى المخ هي الطريقة الطبيعية التي يحملها جسمنا لإخبارنا بأننا استهلكنا الطاقة من آخر وجبة لدينا، وأن علينا أن ننتقل إلى استخدام الطاقة المخزنة لدينا أي الدهون، لذلك يتم إيقاف إشارات الجوع.