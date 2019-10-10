علاج جديد لمشكلات خصوبة الرجال.. السر في الطماطم

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن مركباً في ثمار الطماطم قد يساعد في علاج مشكلات الخصوبة لدى الرجال.

ونقلت صحيفة "ذا إندبندنت" عن جامعة "شيفيلد" البريطانية أن الصبغة التي تعطي الثمرة لونها الأحمر والمعروفة باسم "اللايكوبين" قد تعزز نوعية الحيوانات المنوية.

وذكر الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد في تقليل الحاجة إلى علاجات الخصوبة المتبعة حالياً في المستقبل، لأن أكثر من 40% من جميع حالات العقم ناتجة عن إنتاج أو عمل غير طبيعي للحيوانات المنوية.

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وخضع للدراسة 60 متطوعاً تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاماً، وخلال التجربة التي استمرت 12 أسبوعاً تناول نصف المشاركين 14 ملليجراماً من "لاكتوبيني"، وهي مكملات غذائية تحتوي على صبغة الطماطم، في حين تناول النصف الآخر دواء بديلاً.

وحلل فريق البحث عينات الحيوانات المنوية التي تم جمعها في بداية ونهاية التجربة.

وأظهرت النتائج، التي نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، أن المشاركين في تناول عقار "لاكتوبيني" لديهم حيوانات منوية قوية أكثر من غيرهم بنحو 40%.

وأعرب الباحثون عن اعتقادهم بأن الخصائص المضادة للأكسدة في "اللايكوبين" قد تمنع الحيوانات المنوية من التلف.