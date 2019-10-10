علاج الاكزيما طبيعيا بـ11 وصفة منزلية

علاج الاكزيما طبيعيا ممكن. وفي ما يلي مجموعة من العلاجات التي كانت تعتمدها الجدّات في هذا المجال:

1- المريمية



اصنعي كمادات مغموسة في منقوع المريمية وضعيها على المنطقة المصابة من الجلد.



2- بيكربونات الصوديوم



باستخدام بيكربونات الصوديوم يمكنك صنع عجينة وتطبيقها على المناطق المصابة. من أجل صنع هذه العجينة، خذي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم مع القليل من الماء. ثم ضعي هذه العجينة على الجلد لمدة 20 دقيقة على الأقل، كرري العلاج بانتظام إلى أن يتم الشفاء.



3- الطين الأبيض



ضعي طبقة رقيقة من كمادات الطين الأبيض المضاف إليه بضع قطرات من زيت الزيتون على المنطقة المصابة.



4- زيت الأرغان وزبدة الشيا



اخلطي زبدة الشيا مع زيت الأرغان، وضعي المزيج على المنطقة المصابة من الجلد.



5- البابونج

جرّبي البابونج على المناطق الجلدية المصابة بالاكزيما

جرّبي البابونج على المناطق الجلدية المصابة بالاكزيما

غالبًا ما يُنصح بالتطبيق الموضعي لكريمات البابونج على المنطقة المصابة من الجلد. ونبتة البابونج تحتوي على خصائص مضادّة للالتهابات الجلدية، ويمكنها أن تعالج الجلد المصاب بالأكزيما بطريقة مذهلة بتطبيقه مباشرة على الآفات.



6- زيت الكاكاو



يمتلك زيت الكاكاو خصائص مضادّة للميكروبات والجراثيم، كما أنه مرطّب للجلد، ويساعد على تقليل الاحمرار والجفاف. ويكفي تطبيق زيت الكاكاو الدافيء على المنطقة المصابة قبل الذهاب إلى النوم لتنعيم الجلد.

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7- دقيق الشوفان

دقيق الشوفان رائع لعلاج تهيج الجلد والحكة

دقيق الشوفان رائع لعلاج تهيج الجلد والحكة



من أجل معالجة تهيّج الجلد والحكة والطفح الجلدي، يمكنك مزج كوب من دقيق الشوفان مع القليل من الماء الدافيء للحمّام، وتطبيقه على المنطقة المصابة وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. يمكن تكرار العلاج مرات عدة في الأسبوع ولمدة شهر واحد.



8- الصبار – الألوفيرا



يحتوي الصبار على خصائص مرطّبة ومضادّة للميكروبات. ويساعد على استعادة توازن درجة الحموضة في الجلد، ومعالجة الشعور بالحكة والتهيّج. يوضع هلام الصبار الطازج على المنطقة المصابة مرات عدة في اليوم ولشهور.



9- زيت الفيتامين "إي" E



زيت الفيتامين "إي" E يعزز الشفاء ويعالج الحكة والالتهابات الجلدية. طبقي زيت الفيتامين E على الجلد قبل الذهاب إلى النوم. كما أنّ استهلاك الأطعمة الغنية بالفيتامين E (مثل بذور عبّاد الشمس وزيت جنين القمح، وزبدة الفول السوداني والذرة) يساعد على الوقاية ضد الأكزيما.



10- العسل



يمتلك العسل خصائص مطهّرة ومضادّة للبكتيريا، ويمكنه أن يقلل الحالة الالتهابية للجلد. ولصنع هذا العلاج من العسل سخّني مزيجًا من العسل مع شمع النحل وزيت الزيتون، في حمّام ماء ساخن، لتحصلي على مرهم. اتركي المزيج يبرد ثم ضعيه على الجلد المصاب واتركيه لساعات عدة. طبقي هذا العلاج كل يوم وإلى أسابيع عدة.

11- الثوم

يساعد الثوم على تقليل الالتهابات الجلدية والحكة. ولكي تصنعي علاجًا من الثوم، خذي فصين من الثوم المهروس وأضيفي إليهما كوبين من الماء، واتركي المزيج يغلي لمدة 15 دقيقة. ثم اتركي المزيج يُنقع فترة من الوقت بعد الغلي إلى أن يصبح الماء فاترًا. اصنعي كمّادة من هذا الماء وضعيها على المنطقة المراد علاجها واتركيها طوال الليل، يمكنكِ تكرار العلاج مرتين أسبوعيًّا.

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