شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف الطماطم تساعد على تحسين "الخصوبة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل بحث علمى حديث، إلى أن تناول الطماطم بشكل يومي، يحسّن جودة الحيوانات المنوية، ويرفع الخصوبة عند الرجال بنسبة تصل إلى 40 %، بحسب سكاى نيوز.
وبحسب الدراسة التى أجراها باحثون فى جامعة "شيفيلد" البريطانية، فإن الإكثار من تناول الطماطم يزيد من نسبة الحيوانات المنوية السليمة والسريعة بنسبة 40 فى المئة.
ووجد البحث الذى شمل مشاركين تراوحت أعمالهم بين 19 و32 عاما، أن تناولهم للطماطم على شكل معجون يوميا لثلاثة أشهر، قد حسّن من نوعية وقدرة الحيوانات المنوية على الحركة.ش
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة جديدة تكشف الطماطم تساعد على تحسين "الخصوبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.