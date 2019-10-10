مواجهات نارية للترجي والأهلي والوداد في مجموعات أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2019-2020، عن مواجهات نارية للترجي التونسي حامل اللقب ووصيفه الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري الأكثر تتويجا بالبطولة بـ 8 ألقاب.



ووضعت القرعة، التي أقيمت الأربعاء بالقاهرة، الترجي المتوج بـ4 ألقاب سابقة في البطولة بينها آخر لقبين في المجموعة الرابعة مع شبيبة القبائل الجزائري، والرجاء البيضاوي المغربي، بالإضافة إلى فيتا كلوب الكونغولي.

بينما وقع الوداد البيضاوي وصيف النسخة الماضية والمتوج بلقبين آخرهما عام 2017، في المجموعة الثالثة مع اتحاد العاصمة الجزائري، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطل نسخة 2016، وبترو أتلتيكو الأنجولي.

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بينما حل الأهلي، الذي نال آخر ألقابه الثمانية في 2013، في المجموعة الثانية بجانب النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي.

فيما ضمت المجموعة الأولى مازيمبي الكونغولي صاحب الـ5 ألقاب في البطولة، مع زيسكو يونايتد الزامبي وأول أغسطس الأنجولي، وينضم إليها المتأهل من الزمالك المصري، المتوج بـ 5 ألقاب أيضا، وجينيراسيون فوت السنغالي بعد مواجهتهما التي تقام يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قررت في اجتماعها (الثلاثاء) إعادة مباراة الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون محددة موعدا جديدا لها، وسيتحدد على نتيجتها آخر الفرق المتأهلة إلى مجموعات أبطال أفريقيا، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي 2-1.



