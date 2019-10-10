لا تزوري طبيب الأسنان وحرقة المعدة تدل على كثافة شعر جنينك.. ما صحة "حقائق" الحمل هذه؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعدُّ فترة الحمل من الفترات التي تطرأ فيها بعض التغييرات على المرأة من الناحيتين الجسدية والنفسية لكونها بداية لمرحلة جديدة في حياتها وانطلاقة نحو مستقبل مغاير بكل ما فيه من مشاعر، تطورات ومسؤوليات.

ولك أن تعلمي أن هناك بعض الحقائق الزائفة التي يتم الترويج لها عن الحمل وتصدقها كثير من النساء، ونبرز لكِ فيما يلي أهم هذه الحقائق المغلوطة:

استمرار الحمل 9 أشهر

ورغم أن ذلك هو الأمر المتعارف عليه، لكن لا يمكن اعتباره قاعدة ثابتة، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن طول فترة الحمل يمكن أن يتفاوت فعليًا بمدة تصل لـ 5 أسابيع. ولكِ أن تعلمي سيدتي أن موعد ولادتك المنتظر هو تخمين بارع يتم بناءً على تاريخ آخر دورة شهرية لك. ويقول أطباء نساء إن من ضمن أسباب تفاوت مدة الحمل بين السيدات هو حدوث خطأ في تعيين عمر الحمل.

تحديد جنس الجنين من شكل بطن الأم

فهناك من يعتقد أن ارتفاع ودوران بطن المرأة الحامل مؤشر على أن الجنين صبي، في حين أن انخفاض البطن وزيادة عرضه مؤشر على أن الجنين فتاة. لكن شاري براسنر، الأستاذ السريري المتخصص في التوليد وأمراض النساء والعلوم الإنجابية بكلية طب ماونت سايناي في نيويورك، أكد أن جنس المولود لا يرتبط على الإطلاق بشكل بطن السيدة أثناء حملها.

انتظار عودة البطن لشكله ووضعه الطبيعي بعد الحمل مباشرة

وهو ظن خاطئ بطبيعة الحال، فذلك الأمر غير مفترض أن يحدث. ويقول جراح التجميل، جوشوا زاكرمان، إنه ورغم تزايد الطلب على عمليات شد البطن في نفس وقت الولادة القيصرية وإمكانية تنفيذها، لكن هناك إجماعًا عامًا بين جراحي التجميل على أنها فكرة غير جيدة، لأن الأطباء لن يتمكنوا وقتها من تحديد مدى الدرجة التي يجب أن يشدوا بها الجلد فضلاً عن أن الولادة القيصرية هي عملية أخرى كبرى في حد ذاتها.

زبدة الكاكاو تمنع علامات التمدد

فهناك بالفعل بعض المستحضرات والكريمات المصنعة من زبدة الكاكاو التي يتم الترويج لها على أنها علاج فعال لمواجهة علامات التمدد، لكن أطباء أوضحوا أنه وبينما يمكن لزبدة الكاكاو أن ترطب البشرة، فإنها لا تتعمق بالقدر الكافي لتؤثر على تَكوُّن علامات التمدد، فضلاً عن أن هناك سيدات تعانين من حساسية تجاه زبدة الكاكاو وقد تتعرضن لاحمرار وشعور بالحكة.

ضرورة مراقبة معدل نبض القلب أثناء ممارسة الرياضة

فبينما يوصي كثيرون بضرورة أن تهتم المرأة الحامل بمعرفة معدل نبض القلب عند ممارستها الرياضة حتى لا تُحَمِّل نفسها جهدًا أكبر من طاقتها، فقد أكدت المدربة الشخصية، كريسي كارول، أن البحوث والتوجيهات الحالية لا تدعم تلك التوصية، وأنه يمكن الاكتفاء باختبار يعرف بـ "اختبار التحدث"، بمعنى أنكِ إن كنت تمارسين تمارين رياضية وبوسعك التحدث بجمل كاملة، فهذا مؤشر أنك في النطاق المعتدل بغض النظر عن نبض القلب.

ضرورة تجنب الركض أثناء الحمل

فرغم أن الأطباء لا يوصون ببدء أي برامج تمارين جديدة أثناء الحمل، لكنهم لا يمانعون الاستمرار في ممارسة نوعية التمارين التي كانت تقوم بها المرأة قبل الحمل، قائلين إنها إذا كانت معتادة على الركض ببطء قبل الحمل، فيمكنها أن تستمر في ذلك طالما أنها تشعر بأريحية وعدم تعب.

تناولي كمية طعام كافية لاثنين

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وهذا أمر خاطئ أيضًا، ويتعين عليك سيدتي أن تعرفي أن المرأة الحامل تحتاج لـ 350 سعرة إضافية في الثلث الثاني من الحمل و450 سعرة إضافية في الثلث الثالث ولا تحتاج لسعرات إضافية في الثلث الأول.

عدم تفويت أي وجبة

وهذا أمر خاطئ والصواب هو ألا تضغط المرأة الحامل على نفسها وتتناول الـ 3 وجبات اليومية كاملة طالما أنها لا تشعر بجوع، والأفضل أن تستمع المرأة لجسدها، ولا مانع من تفويت وجبة طالما لا توجد شهية أو رغبة في الأكل.

تناول السوشي أمر مرفوض

إذ تُنصَح الحوامل بضرورة تجنب تناول أي شيء نيئ خوفًا من التلوث، لكن أطباء يقولون إن المرأة إذا كانت من هواة تناول السوشي، فيمكنها التحدث مع طبيبها المعالج لكي يحدد لها الأنواع الآمنة بالنسبة لها.

تجنب زيارة طبيب الأسنان

تتصور كثير من السيدات أنه لا يتعين عليهن زيارة طبيب الأسنان خلال أشهر الحمل، لما لذلك من خطورة على صحتهن وعلى صحة أجنتهن، لكن دكتور ليزلي رينيه تاونسيند، طبيبة الأسنان المعتمدة، أوضحت أن تأخر المرأة الحامل في تلقي الرعاية المناسبة لأسنانها يعرضها وجنينها للخطر، وأنه لا توجد أية موانع لزيارة طبيب الأسنان شريطة إخبار الطاقم المعالج بكافة التفاصيل.

الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تحفز المخاض

وهي معلومة مغلوطة في واقع الأمر، حيث يؤكد الأطباء أن كل ما يقال عن أن ممارسة الجنس أو تناول نوعية أطعمة بعينها يمكن أن يحفز المخاض هي أمور غير مثبتة من الناحية العلمية أو الطبية.

إجراء بحوث عن حالتك الصحية وحملك

فلا داعي لبذل كل هذا الجهد الكبير لمحاولة معرفة كل شيء، والأفضل أن تتبعي غريزتك لتكتشفي ما تحتاجينه عن الولادة والأمومة.

ضرورة اتّباع حمية غذائية بعينها

بل ينصح فقط بالتركيز على الأطعمة الحقيقية كما الكربوهيدرات، الخضراوات، الفواكه، اللحوم، منتجات الألبان والدهون. ولك أن تعلمي سيدتي أن جسمك أثناء الحمل يكون بحاجة لمقدار صغير من كل شيء.

الشعور بحرقة المعدة دليل على كثافة شعر الجنين

فقد تبين أن تلك الشائعة حقيقة مثبتة بالفعل، حيث أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت في جامعة جون هوبكنز أن نفس الهرمونات المسؤولة عن استرخاء العضلة العاصرة للمريء وعن التسبب في حرقة المعدة هي أيضًا المسؤولة عن نمو شعر الجنين. ومع هذا، فقط شدد الأطباء على ضرورة الرجوع للطبيب المعالج من أجل استشارته في أي معلومة.