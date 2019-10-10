شكرا لقرائتكم خبر عن 350 ألف متدرب ببرنامج «مهارات من Google».. ومصر في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت مصر العدد الأكبر من المشتركين في برنامج مهارات من Google، بنسبة تجاوزت 30% وهى الأعلى في المنطقة.

وأطلقت Google، في أبريل الماضي، منصة تعليمية مجانية لتعليم المهارات الرقمية الأساسية، بعنوان مهارات من Google. وبعد مضي سنة ونصف على البرنامج، وصل عدد المتدربين إلى أكثر من 350 ألف متحدث عربي من حول العالم (50% من الإناث).

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يوفّر برنامج مهارات من Google العديد من الدروس التي تعلّم أساسيات التسويق الرقمي لتنمية نشاط تجاري أو تعزيز مسار وظيفي للأفراد، مجّانًا وباللغة العربية، تتضمّن هذه الدورة الرئيسية 26 وحدة تعليمية من إعداد مدرّبين معتمدين لدى Google، وتشمل مجموعة من التمارين العملية والنماذج للمساعدة على اكتساب المزيد من المعرفة وترجمتها على أرض الواقع. بعد إكمال الدروس، يحصل الفرد على شهادة معترفة بها دوليًّا ليتمكّن من البدء بعمله الخاص على الإنترنت، أو تعزيز حضور شركته، أو حتّى التطوّر في وظيفته المهنية.

وتركز استراتيجية التسويق الاكتروني على كيفية إبراز أفضل ما لدى الشخص عند وضع استراتيجية رقمية لنشاطه التجاري، بدءًا من تحديد أهدافه ووصولاً إلى معرفة كيفية تتبّع تقدُّمه، بالإضافة إلى تعلّم كيفية التميّز عن المنافسين وإبهار العملاء في كل لحظة من تجربتهم، فضلا عن التعريف بكيف يمكن للأنشطة التجارية قياس مستوى نجاح حملاتها التسويقية على الإنترنت وتحقيق نتائج أفضل من خلال الاستعانة ببعض المهارات الأساسية لتحليل بيانات الإنترنت.

وأطلقت الشركة، مجموعة من الدورات التدريبية في مصر بالتعاون مع مؤسسات مختلفة من ضمنها مؤسسة أي سي دي إل العربية، ومؤسسة إنجاز مصر، ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف، وذلك بهدف دعم الشباب ومساعدتهم في تطوير حياتهم المهنيّة أو تأسيس عملهم الخاص.

ومن خلال دراسة أجرتها شركة Ipsos في المنطقة، تبين أنّ 15% من المتدربين حتّى الآن استطاعوا الحصول على وظيفة جديدة، وحوالي 20% قاموا بتطوير وظيفتهم بسبب المهارات الرقمية الأساسية التي تعلموها من خلال البرنامج.