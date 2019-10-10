احذروا.. مشاهدة الأفلام تسرع الشيخوخة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تحذر دراسة جديدة من مشاهدة الأفلام لأن تعبيرات الوجه القصوى قد تسرع ظهور علامات الشيخوخة.
ويعتقد الباحثون أن التعبيرات التي تشكلها وجوهنا أثناء مشاهدة أفلام الإثارة أو الرعب، بالإضافة إلى الضحك أثناء مشاهدة أفلام الكوميديا، يمكن أن تسهم في ظهور علامات التقدم في العمر، مثل التجاعيد، على وجوهنا بحسب ما نشرته "ديلي ميل".
وكشفت الدراسة التي أجريت على 2000 شخص، أن الذين يشاهدون أفلام الرعب، يظهرون علامات الخوف على وجوههم بنحو 20 مرة في المتوسط، طوال عرض الفيلم، بينما تدفعهم أفلام الإثارة إلى رسم علامات الصدمة والتوتر والمفاجأة على وجوههم، أكثر من 50 مرة في المتوسط، فيما تثير أفلام الكوميديا 115 نوبة ضحك.
ويقول الدكتور هاري سينغ، من العلامة التجارية السويدية للتجميل Foreo، والذي قاد الدراسة، إن تكرار هذه التعبيرات على مدى فترة خمس سنوات، يمكن أن يؤدي إلى ظهور أسوأ بنسبة 50% لخطوط التجهم في الوجه وخطوط أقدام الغراب (التجاعيد في الزاوية الخارجية لعين الشخص).
أما الضحك فيساهم في تفاقم التجاعيد بالقرب من الفم بنسبة 40%.
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