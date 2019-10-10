تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة التونة بالبيض

القاهرة - لايف ستايل المقادير 1 علبة تونة

2 بيضة

نصف حزمة جرجير مقطع

نصف رأس كابوتش مقطع

3 ورقة كرنب بنفسجي مقطع

1 حبة طماطم مقطعة

نصف كوب ذرة صفراء

نصف كوب زيتون أسود منزوع البذر

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح

كمون خطوات التحضير يسلق البيض بالطريقة التقليدية، ثم يقشر ويقطع أرباع.

توضع التونة في بولة ، ويضاف إليها عصير الليمون وزيت الزيتون، وتخلط جيدا.

تتبل بالملح والكمون، وتخلط مرة أخرى.

يضاف الجرجير والكابوتش والكرنب البنفسجي والطماطم والذرة والزيتون، وتخلط جيدا حتى تتجانس.

توضع السلطة في بولة ، ويوضع البيض فوقها.

تقدم فورا مع التورتيلا. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم

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