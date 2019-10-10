تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كفتة التونة

التونة من الأكلات التي يمكن تحضيرها بالعديد من الطرق ،تعرفوا على طريقة تحضير كفتة التونة بطريقة سهلة وسريعة ،وتعرفوا على سر تحضيرها متماسكة ومقرمشة

المقادير

1 علبة تونة

1 حبة بطاطس مهروسة

1 ملعقة كبيرة (ملعقة طعام) بقدونس مفروم

رشة ملح

رشة كمون

رشة فلفل أسود

1 كوب بقسماط مطحون

زيت للتحمير

1 حبة بيضة مخفوقة

12 ملعقة صغيرة (ملعقة شاي) عصير ليمون



خطوات التحضير

نحضر وعاء كبير نضع فيه البطاطس والتونة والبقدونس المفروم

نتبل برش الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون

نهرس كل المكونات معًا باليد حتى تختلط

نشكل خليط التونة على شكل أصابع أو كرات على حسب الرغبة

نسقط كفتة التونة في البيض المخفوق ثم نغطيها بالبقسماط المطحون

نحضر مقلاة نضع فيها الزيت ونتركها حتى يسخن الزيت

نضيف كفتة التونة في المقلاة مع التقليب حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي ثم نرفعها على مناديل مطبخ ثم تقدم

سر نجاح تحضير كفتة التونة :

Advertisements

البطاطس تجعل كفتة التونة أكثر تماسكًا

التغطية (البيض و البقسماط ) يجعل كفتة التونة مقرمشة

فوائد كفتة التونة:

تناول كفتة التونة يحمي من الاصابة بهشاشة العظام ويساعد على نمو العظام

كفتة التونة تساعد على تحسن عمل وظائف المخ وتحمي من الإصابة بالزهايمر

كل 90 جرام من التونة تحتوي على 160 سعر حراري

قد يهمك ايضاً:

طريقة إعداد وتحضير إيدام البطاطس مع كرات اللحم

طريقة إعداد وتحضير كرات الدجاج بالبرتقالا