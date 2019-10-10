تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير البط المحشي بالأرز و الزبيب

المقادير

1 بطة

1 كوب أرز بسمتي

كاري

زبيب

ملح

فلفل اسود مطحون

ورق لورى

1 ثمرة بصل مقطعة

2 ملعقة كبيرة زبدة

خطوات التحضير

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سخني السمن في اناء على نار متوسطة.

ضعي البصل في الزيت الساخن يتشوح ثم ضعي الكاري و الزبيب و قلبي باستمرار.

ضعي الارز على البصل و الزبيب و قلبي حتى يتحمص الارز قليلا.

ضعي ماء يغلي على النار ثم ضعي به ملح و فلفل و ورق اللورى.

قومي بغسل البطة بالملح و الدقيق جيدا ثم قومي بحشوها بمزيج الارز و الزبيب و خيطيها من اسفل جيدا حتى لا يخرج الحشو منها.

ضعي البط في الماء المغلي ثم اتركيها لمدة 120 دقيقة حتى تنضج مع تزويدها بالماء عندما تنقص.

حمري البط في الزيت الساخن او في الفرن ثم تقدم.

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