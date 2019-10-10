تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير السلمون الحار بالمايونيز و المستردة



المقادير

2 قطعة سمك سلمون

3 ملعقة كبيرة مايونيز

1 ملعقة صغيرة مستردة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت

1 فص ثوم شرائح

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة ليمون معصور

1 قرن فلفل حار مفروم

خطوات التحضير

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تبلي السلمون برفق بالملح ثم ضعيه جانبا.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في بولة متوسطة الحجم اخلطي الثوم و الملح و البقدونس جيدا.

اضيفي المستردة و المايونيز و عصير الليمون الى مزيج الثوم و البقدونس و يقلب المزيج جيدا حتى تمام الاختلاط.

ضعي ورقة فويل في صينية ثم ادهنيها بالزيت و ضعي بها السلمون.

وزعي مزيج الثوم و البقدونس فوق قطع السلمون في الصينية حتى تغطى جيدا.

ضعي الصينية في الفرن و اتركي السلمون حتى ينضج ثم اشعلي الشواية و اتركيه تحتها حتى يحمر الوجه.

و يقدم.

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