تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير السلمون الحار بالمايونيز و المستردة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
2 قطعة سمك سلمون
3 ملعقة كبيرة مايونيز
1 ملعقة صغيرة مستردة
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة زيت
1 فص ثوم شرائح
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة ليمون معصور
1 قرن فلفل حار مفروم
خطوات التحضير
تبلي السلمون برفق بالملح ثم ضعيه جانبا.
سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
في بولة متوسطة الحجم اخلطي الثوم و الملح و البقدونس جيدا.
اضيفي المستردة و المايونيز و عصير الليمون الى مزيج الثوم و البقدونس و يقلب المزيج جيدا حتى تمام الاختلاط.
ضعي ورقة فويل في صينية ثم ادهنيها بالزيت و ضعي بها السلمون.
وزعي مزيج الثوم و البقدونس فوق قطع السلمون في الصينية حتى تغطى جيدا.
ضعي الصينية في الفرن و اتركي السلمون حتى ينضج ثم اشعلي الشواية و اتركيه تحتها حتى يحمر الوجه.
و يقدم.
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