تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سردين مخلل في المنزل

السردين المخلل من أهم أطباق شم النسيم على مائدة الأسرة المصرية ، تعرف على طريقة تحضيرها في منزلك بدون مواد حافظة وبطريقة صحية بدلًا من شرائها من الخارج

المقادير

*يكفي 10 أشخاص*

كيلو سردين بلدي طازج

2 ونصف كوب كبير ملح خشن (500 جرام)

2 ملعقة *ملعقة طعام* كبيرة كمون ( 25 جم)

2 ملعقة *ملعقة طعام* كبيرة شطة (25 جم)

1/8 كوب خل (25 مل )

1/8 كوب زيت زيتون (25 مل )



ملحوظة :

نستخدم نفس الكوب الكبير في تجهيز المقادير



خطوات التحضير

نحضر كيلو سردين بلدي طازج ونقوم بغسله وتنظيفه جيدًا

نضعه على مصفاه حتى نتخلص من المياه منه تمامَا ونقوم بتنشيفه بمناديل مطبخ

نحضر صينية ونفرد عليها ورق زبدة ثم نضع السردين على ورق الزبدة ونتركه في الشمس لمدة ساعتين (أو ندخله الفرن على درجة حرارة 50 درجة مئوية لمدة نصف ساعة )

نحضر إناء لتحضير الخلطة ، فنضع فيه الملح و الكمون و الشطة و الخل و زيت الزيتون نخلطهم معًا باليد أو ملعقة جيدًا

نحضر سمك السردين ونفتح الخياشيم ثم نحشيه بالخلطة

نحضر برطمان نظيف ونضيع فيه كيس بلاستك ثم نبدأ في رص سمك السردين في وضع أفقي (رأس السمك تجاه قاع البرطمان وذيله تجاه فتحة البرطمان )

نفرغ الكيس البلاستيك أولًا ثم نغلقه ثم نغلق البرطمان جيدًا حتى نمنع الرطوبة

نترك البرطمان في مكان جيد التهوية لمدة 10 أيام ، ونقوم برجه كل يوم بدون فتحه

بعد 10 أيام نخرج السردين ونقوم بغسله من الخلطة بالماء جيدًا

نفتح السردين ونضع الخل والزيت والليمون عليه ليصبح جاهزًا للتقدم بجانب البصل الأخضر و الخبز





سر نجاح السردين المخلل :

تفريغ الهواء من البرطمان والاحكام في غلفة حتى نمنع الرطوبة

رج البرطمان السردين كل يوم أثناء التخليل

وضع البرطمان في مكان جيد التهوية

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فائدة السردين المخلل :

يساعد السردين على الوقاية من سرطان القولون و المستقيم

يساعد السردين على الحفاظ على ضغط الدم وخفض نسبة الكولسترول في الدم.

السعرات الحرارية في السردين المخلل:

يحتوي السردين على 180 سعر حراري لكل 90 جرام

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