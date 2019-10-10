شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف نوع فريد من الخلايا المناعية فى الأنسجة البشرية توقف سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق من العلماء فى اكتشاف نوع فريد من الخلايا المناعية في أنسجة الثدي البشرية، تساعد فى علاج مرضى سرطان الثدي مع المزيد من هذه الخلايا هم أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حدد البحث الجديد من معهد فرانسيس كريك وكلية كينجز كوليدج لندن، نوعًا فرعيًا محددًا من خلايا دلتا جاما في أنسجة الثدي وأظهرت أنها مرتبطة بمرضى سرطان الثدي السلبي الثلاثي.

وتعد خلايا Gamma delta T من الخلايا المناعية المتخصصة التي تم تحديدها مسبقًا في الأمعاء والجلد البشري ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمييزها بوضوح في أنسجة الثدي البشرية.

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وقالت الدكتورة "فرناندا كايل سيزار"، المؤلفة الرئيسية المشتركة لهذه الورقة: "إثبات وجود هذه الخلايا الخاصة في أنسجة الثدي البشرية أمر مثير".

وتابعت "سيزار": "لقد علمنا من الدراسات التي أجريت على نماذج حيوانية أن خلايا دلتا جاما قد تلعب دوراً هاماً في قتل الأورام، ولكن هذا هو أول دليل واضح على أنها قد تفعل ذلك في سرطان الثدي البشري".

ويكشف الاكتشاف الباب للنظر في طرق جديدة قد نكون بها قادرة على معالجة هذا المرض المدمر.

هناك حوالي 55 ألف حالة جديدة من سرطان الثدي يتم تشخيصها كل عام ، منها حوالي 15 ٪ سلبية ثلاثية.