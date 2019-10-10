مشاكل الجلد الشائعة أثناء الحمل وطرق الوقاية منها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - تشكو الغالبية من النساء الحوامل خلال فترة الحمل من مشاكل جلدية تسبب لهن الكثير من التوتر والاضطراب، إذ يعتقدن أن أغلب هذه المشاكل الجلدية لن تنتهي بانتهاء الحمل، ما يشعرها بعدم الثقة بالنفس.

الدكتور «أحمد الجزار» استشاري النساء والتوليد والعقم يوضح مشاكل الجلد الشائعة لدى الحوامل أبرزها الآتي:

الكلف:

تلاحظ الحامل وجود بعض البقع البنية والصفراء على الوجه، الرقبة وبين الفخذين. تظهر خلال الشهر الرابع، الخامس والسادس من الحمل، يمكن الوقاية منها بنسبة بسيطة من خلال عدم التعرض للشمس.

حبوب الشباب:

يظهر على الحامل حب الشباب مشابه لحب شباب المراهقين، لكنه يختفي بعد الولادة سريعاً، لذلك على الحامل ألا تقلق من ظهوره.

الخط الأسود:

هو خط يظهر على البطن ويبدأ من السرة وحتى منتصف عظم العانة عند معظم النساء.يختفي هذا الخط بعد الولادة بأشهر.

العروق العنكبوتية:

وهي عبارة عن شعيرات دموية صغيرة تظهر تحت الجلد.

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علامات التمدد:

هي خطوط تظهر على الجلد بنسبة 80 في المائة لدى الحوامل، ويكون لونها أحمر وردياً، أو أبيض.

حمو النيل:

وهي حبوب مشابهة لتلك التي تظهر عند الأطفال والرضع.

الزوائد الجلدية:

تظهر على الرقبة، يزيد عددها أثناء الحمل نتيجة الهرمونات، وتختفي هذه الزوائد بعد الولادة.

الحكة الجلدية:

هي حالة تشعر بها الحامل نتيجة لتغير الهرمونات وتمدد الجلد.

الوقاية من مشاكل الجلد أثناء الحمل

على الحامل الحفاظ على النظافة الشخصية وعدم استعمال المواد الكيميائية من مكياج، كريمات، مساحيق، ماسكات وغيرها، إضافة إلى عدم الاستحمام بالماء الساخن، ترطيب الجلد من خلال الإكثار من شرب المياه وتناول الفواكه والخضراوات، عدم التعرض للشمس نهائياً، ممارسة الرياضة الخفيفة التي تناسب الحامل مع استشارة الطبيب المختص وذلك لطرد الدهون من الجسم.