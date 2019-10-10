7 عادات يومية تساعدك على حرق الدهون بسرعة غير متوقعة

هناك عدد قليل جداً من الأشخاص الذين يمكنهم القول بصراحة أنهم لم يحاولوا أبداً انقاص الوزن في مرحلة ما أو أخرى، وفقاً لعلماء من جامعة ولاية بنسلفانيا، لا يتمكن سوى شخص واحد من بين كل 6 أشخاص من تخسيس الوزن والحفاظ عليه.

والخبر السار هو، أن هناك بعض القواعد البسيطة التي يمكنك اتباعها لحرق الدهون وإنقاص وزنك.

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1. إضافة الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي..

عند محاولة تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكينها، يبدو من المعقول التوقف عن تناول أطعمة مثل: المكسرات والبذور والجبن والزبدة، ومع ذلك، يستغرق هضم الدهون وقتاً أطول من البروتينات والكربوهيدرات، وبالتالي فإن الشعور بالجوع لن يزعجك لفترة أطول.

أيضاً، تساعد الدهون غير المشبعة الأحادية الجسم على هضم اللايكوبين، اللوتين، وبيتا كاروتين.

2. غسل الفواكه والخضروات جيداً..

يمكن أن تكون الفاكهة والخضروات سبباً لزيادة الوزن إذا لم تغسليهما جيداً، السبب هو أن المبيدات المتبقية يمكن أن تبطئ عملية الأيض لديك، المبيدات تعطل وظيفة الغدة الدرقية؛ مما يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني.

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3. استنشاق رائحة زيت الزيتون..

اكتشف العلماء الألمان أن إضافة زيت الزيتون إلى الطعام قد يجعلك تشعرين بشكل أسرع بالشبع، وبقاء مستوى السكر مستقراً في الدم؛ لاحتوائه على أكبر كمية من المواد الكيميائية التي تمنع مشاعر الجوع.

4. تناول الطعام بسرور..

ينظم شهيتنا هرمون يسمى جريلين، يرتفع مستواه عندما تشعر بالتوتر، وينخفض ​​عندما تشعر بالسعادة من تناول الطعام.

5. اختيار المعكرونة الصحيحة..

يمثل مؤشر نسبة السكر في الدم زيادة في مستوى السكر في دم الشخص بعد ساعتين من تناول الطعام، كلما انخفض المؤشر، كلما كان السكر أبطأ في الدم؛ لذلك، ينتج الجسم جرعات أصغر من الأنسولين لمعالجة السكر.

ومع ذلك، إذا وصل الكثير من السكر إلى الدم بسرعة؛ فسيتعين على الجسم إنتاج كمية كبيرة من الأنسولين، والتي سترسل إشارة إلى المخ، وقد حان الوقت لتناول الطعام مرة أخرى؛ لذلك فإن الأطعمة ذات المؤشر المنخفض لنسبة السكر في الدم، هي أفضل بالنسبة لأولئك الذين يحاولون إنقاص وزنهم.

7. الشوكولاتة الداكنة

للشوكولاتة تأثير إيجابي ليس على صحتك فحسب؛ بل يمكن أن تساعدك أيضاً على فقدان وزنك والحفاظ عليه.