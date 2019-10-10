تيتي يبشر نيمار بالمئوية الدولية أمام السنغال

زف تيتي، مدرب المنتخب البرازيلي، خبرا سارا لنيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما أكد مشاركته في مباراة السنغال الودية، الخميس.

ويحتاج نيمار إلى مباراة واحدة ليسجل مباراته رقم 100 مع المنتخب البرازيلي، وأكد تيتي أن مباراة السنغال التي تُقام في سنغافورة ستكون شاهدة على ذلك.

وقال تيتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السنغال إن نيمار سيشارك أساسيا، إلى جانب روبرتو فيرمينو وجابرييل جيسوس، مهاجمي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

من ناحية أخرى، انتقد تيتي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بسبب عدم التزامه بالمواعيد الخاصة بالاتحاد الدولي للعبة وإقامة بعض مباريات المسابقات المحلية خلال فترة التوقف الدولي.

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وأوضح المدرب البرازيلي: "عندما يلعب المنتخب الوطني يجب ألا يكون هناك مباريات للأندية متعارضة معه".

وأضاف: "أختار لاعبي الفرق المحلية وقلبي يعتصره الألم".

واختار تيتي 8 لاعبين محليين في تشكيلته لمواجهة السنغال، قبل مباراة نيجيريا، الأحد المقبل.

وسيكون على فلامنجو متصدر ترتيب الدوري البرازيلي أن يتأقلم على اللعب بدون المدافع رودريجو كايو والمهاجم جابرييل باربوسا لمباراتين في الدوري على الأقل، بينما سيلعب وصيفه بالميراس بدون الحارس ويفرتون أمام سانتوس صاحب المركز الثالث.

وسيستعيد فلامنجو وجريميو لاعبيه من تشكيلة منتخب البرازيل قبل أيام قليلة على خوض إياب الدور قبل النهائي لكأس ليبرتادوريس، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعدما انتهت مباراة الذهاب على استاد جريميو بالتعادل 1-1.