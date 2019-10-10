الاتحاد النسائي الإماراتي ينظم "اليوم الوردي للمرأة"

أكدت مديرة الاتحاد النسائي العام الإماراتي نورة السويدي أن الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، تحرص وتهتم بالمرأة وصحتها ودعم كل وسائل العناية بها.

وقالت نورة السويدي، في كلمة لها خلال حضورها فعالية "اليوم الوردي"، التي نظمها الاتحاد النسائي بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومصرف أبوظبي الإسلامي - دانة ومستشفى إن إم سي رويال للمرأة في نادي سيدات أبوظبي، إن الاتحاد النسائي العام بقيادة "أم الإمارات" يحرص على تنظيم الدورات والورش والندوات التوعوية التي تفيد المرأة في المجالات كافة.

وأشارت إلى أن فعالية "اليوم الوردي" رياضية وطبية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتأتي ضمن برنامج التوعية الذي وجهت به الشيخة فاطمة بنت مبارك لتثقيف المرأة بأهمية تجنب هذا المرض واتباع الأساليب الغذائية والصحية والرياضية التي تحميها من الوقوع فيه.

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وقالت إن تجاهل المرأة لهذا المرض القاتل يعني تمكينه منها، ولذلك فإن أخذ الاحتياطات ضرورة حتمية لا بد من اتباعها باختيار الغذاء السليم وتطبيق برنامج رياضي لها مثل السباحة والمشي اليومي والحركة المستمرة التي تقضي على مسببات وجوده، مؤكدة ضرورة الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي في ظل شيوعه.



وقالت الدكتورة إيمان صادق، اخصائية نساء وتوليد بمستشفى المركز الطبي الجديد (إن إم سي)، إن مرض سرطان الثدي يعد السبب الثاني للوفيات في العالم، ومن بين كل 8 سيدات تصاب سيدة واحدة بالمرض.



ولفتت إلى أن المستشفى تعاون من قبل مع الاتحاد النسائي العام في برنامج التوعية والوقاية من المرض لزيادة الوعي المجتمعي بالاكتشاف المبكر والتشخيص والوقاية والعلاج.

وأوضحت أن سرطان الثدي هو أحد الأسباب الخمسة الرئيسية للوفاة بين جميع أنواع السرطان، والقضاء عليه سيحد من الوفيات الناجمة عنه، وذلك من خلال تعزيز نمط الحياة الصحية، وتشجيع إجراء فحوصات طبية وقائية وممارسة الرياضة البدنية والتغذية السليمة، مشيرة إلى أن التأخر في اكتشاف الكثير من الحالات المصابة يؤدي إلى تقدم المرض وتمكنه من المريض.

وقدم مستشفى "إن إم سي رويال المرأة" فحوصات الضغط والسكر والكوليسترول للسيدات، وأجرت القافلة الوردية فحوصات متخصصة لمرض سرطان الثدي، بينما قدم النادي فقرات رياضية للسيدات.