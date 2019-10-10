هدى قطان في أول لقاء مع محطة عربية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق فيسبوك واتش الموسم الثاني من سلسلة Huda Boss ". ويأتي عرض الموسم الثاني بعد ان حقق الموسم الأول ملايين المشاهدات حول العالم

يتناول الموسم الجديد من السلسلة الأصلية التي تُعرض على "فيسبوك واتش" المدوّنة وخبيرة التجميل هدى قطان

ويوفّر البرنامج لمحة في الكواليس عما يستلزمه بناء شركة مستحضرات تجميل بمليارات الدولارات على الإنترنت باستخدام منصات مثل فيسبوك وإنستجرام.

وسيتاح للمشاهدين مواكبة هدى وشقيقتيها منى وعليا وزوجها كريس فيما يواجهون كعائلة أكثر التحديات المهنية والشخصية صعوبة ويسعون إلى التفوّق في مجال عملهم وتخطي صعوبات بناء إمبراطورية عظيمة مع أحبائهم



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