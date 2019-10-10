- 1/2
- 2/2
رويترزالخميس 2019/10/10 12:19 م بتوقيت أبوظبي
سنغافورة تحظر إعلانات العصائر والمشروبات الغازية
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الخميس، أنها ستحظر إعلانات المشروبات الغازية والعصائر في إطار مجموعة إجراءات تستهدف الحد من استهلاك السكريات في بلد يعاني واحدا من أعلى معدلات الإصابة بداء السكري في العالم.
وقالت وزارة الصحة، في بيان: "سنفرض حظرا على الإعلان عن أقل المشروبات السكرية حفاظا على الصحة على كل المنصات المحلية سواء المسموعة أو المرئية أو المطبوعة أو الموضوعة بالشوارع أو المتاحة على الإنترنت".
وتبحث سنغافورة أيضا فرض ضرائب على الشركات المنتجة للمشروبات السكرية والمستوردة لها بل فرض حظر تام على بيع بعض المشروبات.
وتتضمن الإجراءات التي ستتضح تفاصيلها بصورة أكبر في 2020 وضع تحذير صحي على المشروبات التي تحوي نسبة عالية من السكر.
ويبدو أن خطوات سنغافورة تتجاوز تلك التي اتخذتها دول كالمكسيك وبريطانيا؛ حيث فرضتا قيودا على موعد عرض إعلانات الأطعمة والمشروبات التي تحوي سعرات حرارية عالية على شاشات التلفزيون؛ للحد من مشاهدة الأطفال لها.
كانت هذه تفاصيل خبر سنغافورة تواجه السكري بحظر إعلانات العصائر والمشروبات الغازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.