شركة أميركية تتكبد المليارات بسبب عقار أدى لتكبير صدور الرجال

قضت محكمة أميركية بدفع شركة "جونسون آند جونسون" غرامة قدرها 8 مليارات دولار تعويضات، لعدم تحذيرها من أن أحد العقاقير المستخدمة في الطب النفسي، تسبب في "تكبير صدور الرجال".

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقدم نيكولاس موري، ببلاغ قال فيه إن عقار "ريسبيردال" الذي يعالج مرض الفصام والاضطراب الثنائي القطب، تسبب في نمو صدره.

وردت الشركة بأن المبلغ "لا يتناسب مقارنة بالتعويض المبدئي المحدد بمبلغ 680 ألف دولار"، متهمة المحكمة بمنع فريق الدفاع من تقديم "أدلة أساسية".

وتواجه "جونسون آند جونسون" سلسلة من الشكاوى في محاكم الولايات لفشلها في التحذير بشكل مناسب من تأثير هذا العقار.

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