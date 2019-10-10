ملكة بريطانيا تزيد دخلها السنوي مليون إسترليني من حديقة ساندرينجهام

كشفت تقارير جديدة عن أن ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، ستقوم بزيادة دخلها السنوية بنحو مليون جنيه إسترليني، عن طريق فرض رسوم بقيمة 3 جنيه إسترليني على استخدام الجراج لمدة ساعتين في حديقة منزل ساندرينجهام، وهو المنزل الريفي لملكة بريطانيا ويوجد في مقاطعة نورفك البريطانية ويشغل مساحة 20 ألف فدان.

تحدث عن ذلك متحدث رسمي باسم حديقة ساندرينجهام وقال: "وصل عدد زوار الحديقة في العام الماضي 500 ألف زائر، ومن المقرر أن يتم فرض رسوم على استخدام جراج الحديقة بداية من شهر فبراير لمساعدة في الحصول على دخل إضافي لتحمل التكلفة المتزايدة لصيانة مرافق الحديقة والحفاظ عليها وتطويرها في المستقبل".

وأضاف متحدث باسم منزل ساندرينجهام: "في كل عام، آلاف الزوار يتوافدون على الحديقة للاستمتاع بقضاء الوقت في المتنزه الريفي وتفقد المنازل والمتاحف والحدائق على أرض المنتزه في مختلف الفصول، وخلال السنوات الأخيرة زاد عدد الأشخاص والمركبات التي تتوافد على أرض العقار بشكل كبير، لا سيما في الحديقة الريفية، التي استقبلت أكثر من 500 ألف زائر في العام الماضي فقط، وفي ضوء الزيادة الكبيرة في الأعداد، خضعت الحديقة لبعض عمليات التطوير بهدف تحسين مستوى الخدمة للزوار، مع الحفاظ على جمال الطبيعية والبيئة المحيطة ليستمتع بها الجميع، ستطبق رسوم وقوف السيارات ابتداء من فبراير من العام المقبل من أجل المساعدة في تحمل زيادة تكلفة صيانة المرافق القائمة والسماح بتمويل التطورات المستقبلية في الحديقة لتحسين مستوى الخدمة للزوار".

حديقة منزل ساندرينجهام تعد واحدة من الوجهات المفضلة للتنزه في مقاطعة نورفك البريطانية وتحتوي حاليا على مقهى ومركز للزوار ومتجر للهدايا، ومن المقرر أن يضاف إليها في المستقبل القريب متجر للتذكارات الملكية ومشتل ومجموعة من مسارات المشي.

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