توقيف شاب سرق باقة ورود لمصالحة حبيبته في سيبيريا

ألقت شرطة مدينة كيميروفو، جنوب غربي سيبيريا، القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما، قام بسرقة باقة من الورود يبلغ ثمنها نحو 156 دولاراً لمصالحة حبيبته، ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لإدارة الشرطة بمدينة كيميروفو، فإن الشاب توجه إلى أحد محال بيع الورود لشراء باقة من الزهور لمصالحة حبيبته بعد خلاف نشأ بينهما، وبعد أن قام صاحب المحل بتجهيز الباقة وتسليمها إليه، تظاهر الشاب بتفحصها لمعرفة ما إذا كانت الباقة ستعجب محبوبته أم لا ثم أخذها وهرب من المحل.

وقام صاحب المحل بإبلاغ الشرطة، التي ألقت القبض على الشاب على الفور، وهو يتجول بأحد شوارع المدينة وبحوزته باقة الورود، واعترف الشاب أنه أراد إهداءها لمحبوبته، اعتذارا منه إثر خلاف نشأ بينهما، إلا أنها رفضت اعتذاره، فأخذ باقة الورود مرة أخرى.

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وقامت الشرطة بالتحفظ على الشاب، وفتح قضية جنائية وفقا للمادة 161 من قانون العقوبات الروسي، والتي تقضي بالسجن لمدة 7 سنوات كعقوبة قصوى في حالات السرقة.

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