أهمية الزبيب للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2019 10:40 صباحاً - تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل في تكوين الطفل ونموه بشكل سليم، لذلك فهو بحاجة إلى عناية خاصة سواء من الناحية ‏الصحيّة والجسدية أو من الناحية النفسية، كما أن هناك بعض الأغذية الطبيعية التي يوصي أخصائي التغذية الأطفال بتناولها "كالزبيب" الذي يفضل إدراجه ضمن وجبات الأطفال اليومية.

التقت "الخليج 365 نت" بأخصائية التغذية "وجدان قطب" لتحدثنا عن فوائد الزبيب للأطفال وطريقة تقديمه لهم.

فوائد الزبيب:



1. يحتوي على الحديد الذي يحمي طفلك من الأنيميا ويساعد في الوقاية منه وكذلك علاجها.

2. عدد من مجموعة فيتامين ب المركبة التي لا غنى عنها لتشكيل دم جديد.

3. كما يمتاز الزبيب باحتوائه على البوتاسيوم، وفيتامين ج، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور، والصوديوم.

4. يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية لذا يعد مصدر مهم وغني بالطاقة للقيام بنشاطات الأطفال المختلفة.

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5. كما يعد مليناً طبيعياً لمعدة الأطفال، فهو يساهم في معالجة الإمساك لديهم ويقوي عظامهم، وتناوله بانتظام يخفف السعال، ويحمي عيني الطفل ويقوي النظر، ويقوي اللثة والأسنان.

6. تتعدد السكريات الموجودة في الزبيب مثل؛ الجلوكوز، والفركتوز مما قد يتسبب في زيادة الوزن لدى الأطفال لو كانت الكميات كبيرة وتم تناوله بإفراط، كما ويعتبر فاتحاً للشهية.

توصيات:

1. يستحسن عدم إعطاء طفلك الزبيب إن كان غير قادر على مضغ الطعام أو بصقه فمن الممكن أن تسبب أية قطعة صغيرة من الطعام خطر الاختناق لذلك تأكدي من أن طفلك مستعد لتناولها.

2. يحتوي الزبيب على نسبة عالية من السكر ويمكن أن يلتصق بأسنان طفلك، لذا نظفي أسنانه بالفرشاة بعناية بعد ذلك.

3. احرصي على تقديم الزبيب لطفلكِ كبديل عن التحلية الاصطناعية قدميه مع الجزر المبشور على سبيل المثال، أو مع الشوفان وحبوب الإفطار، وأدخليه في المافن والكب كيك والفطائر.