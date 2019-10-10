إنفوجراف.. الانتحار ثاني أسباب الوفاة بين الشباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يضع ما يقارب من 800 ألف شخص كل عام نهاية لحياتهم، فيما يحاول الملايين الانتحار، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.

وتحيي منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، والذي يأتي تحت شعار "تعزيز الصحة النفسية والوقاية من الانتحار"، لزيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية والعقلية في جميع أنحاء العالم.

وتقول منظمة الصحة العالمية: "يحدث الانتحار في مختلف مراحل العمر، وسجل ثاني أهم سبب للوفيات بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً على الصعيد العالمي عام 2016".

ويوضح الإنفوجراف التالي أهم الحقائق بشأن معدلات الانتحار عالميا والفئات المعرضة للخطر:



