شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب القولون التقرحى عديدة.. أبرزها الإسهال الدموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب القولون التقرحي أو التهاب الأمعاء، من أكثر الأمراض شيوعاً، ويسبب التهاب وتهيج وقرحة في بطانة الأمعاء الغليظة، أو القولون، لذا تظهر على المصاب به مجموعة من الأعراض، وبناء على هذه الأعراض يقوم الطبيب بتشخيصك بهذا المرض، نتعرف على أبرز أعراض التهاب القولون التقرحى فى السطور التالية، وفقاً لموقع "webmd". أعراض التهاب القولون التقرحي

أعراض التهاب القولون التقرحي أهم أعراض التهاب القولون التقرحي هو الإسهال الدموي، حيث قد يكون هناك بعض التقيحات في برازك أيضًا، كما توجد مشاكل أخرى تشمل: -التشنج وآلام البطن. -عدم الشعور بالجوع. -فقدان الوزن -الشعور بالتعب. - الحمى والسخونية. Advertisements - الجفاف. - آلام المفاصل. -ألم العين عندما تنظر إلى الضوء. -فقر الدم. -القروح الجلدية. -الشعور بأنك لم تفرغ القولون تمامًا بعد استخدام الحمام. -الاستيقاظ ليلا للذهاب للحمام. يمكن أن يكون لأمراض الأمعاء الأخرى بعض الأعراض نفسها، مثل: مرض كرون الذى يسبب الالتهابات أيضًا ، لكنه يؤثر على أماكن أخرى في الجهاز الهضمي، بينما التهاب القولون التقرحي لا يؤثر إلا على الأمعاء الغليظة وبطانة المعدة.

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