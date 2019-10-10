شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحصول على بشرة نضرة خالية من التجاعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصول علي بشرة نضرة خالية من التجاعيد تعد من الأمور الهامة التي ينصح بالقيام بها، للحد من ظهور علامات تقدم العمر التي ترهق كل شخص مصاب بها، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل النصائح التي تقلل من فرص إصابتك بالتجاعيد، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

-عند الخروج أثناء سطوع الشمس فينصح بوضع واقي للشمس، لأن التعرض بشكل مباشر لها يتسبب في ظهور علامات التجاعيد على المدى البعيد.

- الأسماك تعد من الأطعمة المهمة في الحفاظ علي صحة البشرة، لأنها غنية بالأوميجا3، ولذا عليك تناول الأسماك مرتين في الأسبوع.

Advertisements

-هناك علاقة قوية بين تعبيرات الوجه وظهور علامات التجاعيد، فعندما تكون عصبي تقوم بتحريك عضلات الوجه بشكل غير طبيعي وهنا يتأثر الوجه بهذا الأمر.

-تراكم الجلد الميت في البشرة يعد من الأمور المضرة المسببة والتي تزيد من ظهور التجاعيد، ولذا عليك التخلص من هذا الأمر عن طريق تنظيف البشرة جيدا وتجنب تراكم الجلد الميت بها.

-عليك الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، والمرطبات الغنية به، لأنه يعمل على زيادة إفراز الكولاجين الذي يقلل من فرص ظهور التجاعيد في البشرة.