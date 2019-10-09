تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير أفخاذ دجاج بالحمص والهريسة الحارة

الدجاج أحد أنواع البروتينات الحيوانية، وتعتبر الدواجن صحية أكثر من اللحوم، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة مشوية أو مقلية أو مسلوقة أو مع الصوصات المتنوعة

المقادير

"تكفي 4 أشخاص"

4 أفخاذ دجاج

نصف كيلو حمص مسلوق

ربع كيلو سجق

1 كوب صلصة طماطم "400 جرام"

نصف لتر شوربة دجاج

2 عيدان كراث مقطع

1 حبة باذنجان مقطع مكعبات

1 حبة فلفل أحمر مقطع

1 حبة فلفل أصفر مقطع

4 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" هريسة حارة

3 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زيت زيتون

3 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بابريكا

ملح

فلفل أسود مطحون

خطوات التحضير

في وعاء كبير على نار هادئة .. نضع الزيت حتى يسخن "يقدح".

ثم نضيف إليه الكراث، ونقلبه حتى يذبل.

نضيف إليه الثوم، ونقلبه حتى يصفر.

نضع الحمص المسلوق والباذنجان والفلفل الاحمر والاصفر، ونقلبهم حتى يتغير لون الخضروات.

في وعاء آخر على نار متوسطة نضع الزيت حتى يسخن "يقدح"، ثم نضع فيه أفخاذ الدجاج.

نقلب أفخاذ الدجاج حتى تكتسب اللون الذهبي، ثم نرفعها جانبا.

في نفس الوعاء .. نضع السجق، ونقلبه لمدة 5 دقائق وحتى يتشوح ثم نرفعه.

نضيف إلى وعاء الخضروات الهريسة الحارة وصلصة الطماطم والشوربة ونتبلها بالملح والفلفل الاسود والبابريكا، ونقلبهم جيداً.

نضيف إلى نفس الوعاء الدجاج والسجق، ونوزع الدجاج بين خليط الحمص بالهريسة.

نغطي الوعاء بإحكام، ونتركه على نار هادئة لمدة ساعة حتى تنضج.

تقدم الدجاج ساخنة مع مكرونة بالصلصة في الفرن.

Advertisements

سر نجاح الوصفة:

أن تكون أفخاذ الدجاج متوسطة الحجم حتى لا تأخذ وقت كبير في التسوية.

ترك الخليط بعد وضع الدجاج حتى يتسبك ليكون طعمه ألذ.

فوائد الوصفة:

تحتوي الدجاج على البروتينات الضرورية للجسم.

تعتبر الشطة الموجودة في الهريسة مسكن للآلام، ولكنها غير مناسبة لمرضى التهاب المعدة او القاولون.

يحتوي فخذ الدجاج المتوسط "140 جرام" على 280 سعر حراري