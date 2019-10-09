5 شكاوى في الثدي تتطلب مراجعة الطبيب فورا

ذكرت الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان أن أي شكوى في الثدي باستثناء الألم الذي يحدث أثناء الحمل أو الفطام من الإرضاع أو قبل الدورة الشهرية، يجب أن تدفع لمراجعة الطبيب على الفور.



ويعد أكتوبر/تشرين الأول الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي انطلاقاً من مبادرة دولية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنوياً، وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وتتمثل أعراض المرض في وجود كتل أو أورام بالثدي، أو وجود تورم في الغدد الموجودة تحت الإبط أو كبر حجم الثدي.

وأوضحت الجمعية أن أبرز الحالات التي تستدعي زيارة الطبيب هي:

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1- اكتشاف كتلة في الثدي: وهي الشكوى الأهم لأن نسبة وجود السرطان عند اكتشاف كتلة في الثدي تبلغ 10-15%.

2- تبدل الحلمة (انقلاب الحلمة للداخل، خروج دم أو سوائل غير طبيعية من الحلمة).

3- تغير شكل الثدي (تورّم غير متناظر أو انخماص منطقة من الثدي إلى الداخل).

4- اختلاف شكل جلد الثدي (احمرار الجلد، الإكزيما الجلدية، تورّم الجلد مع وضوح المسام الجلدية).

5- وجود ألم في أحد الثديين لا يرتبط بالدورة الشهرية.